Deportes Santa Cruz no levanta cabeza y reparte puntos contra Unión Española en casa

En un reñido y friccionado encuentro disputado este sábado en el estadio Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz y Unión Española igualaron 1-1. El duelo estuvo marcado por las constantes intervenciones del VAR, rectificando la apertura de la cuenta y la expulsión de un jugador local. El suspenso se mantuvo hasta el último minuto frente a los hinchas que llegaron a presenciar esta nueva jornada de fútbol en la provincia de Colchagua.

El compromiso comenzó con Deportes Santa Cruz ejerciendo una fuerte presión y buscando constantemente el área rival, mientras que los hispanos apostaron por un fútbol directo para repeler las embestidas rivales.

La apertura de la cuenta llegó a los 17 minutos mediante Andrés Vilches, anotación que inicialmente fue anulada por un presunto fuera de juego, pero que el VAR terminó validando. A partir de ese momento, la visita tomó el control del balón a través de un esquema en rombo en el mediocampo, ahogando la salida local y generando constantes opciones de peligro, incluyendo tres remates desde fuera del área, dos de Andrés Vilches y uno de Renato Cordero.

El duelo unionista: justa paridad en el resultado

El complemento inició con la misma dinámica y Unión Española avisó tempranamente con un remate de Vilches (51’) que pasó muy cerca de la portería defendida por Dobboletta. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 60 minutos, apareció la figura de Mathias Pinto para devolverle la ilusión a los locales. El jugador santacruzano despachó un potente disparo desde fuera del área por el sector derecho del ataque, dejando sin ninguna opción de reacción al guardameta Julio Fierro y decretando el 1-1 que hizo estallar al estadio.

Tras la paridad, ambos elencos movieron sus piezas desde el banco de suplentes y el partido ganó en intensidad. A los 70′, Santa Cruz rozó la ventaja tras una buena habilitación de Cristóbal Moreno por derecha que terminó en un cabezazo de Zeineddin, siendo contenido de gran manera por Fierro. No obstante, el panorama se complicó drásticamente para los locales a los 75 minutos: el juez central, apoyado nuevamente por la revisión en pantalla del VAR, expulsó con tarjeta roja a Romero por un golpe en el rostro sobre Renato Cordero, encendiendo el ambiente de cara a la recta final.

Con un hombre menos en la cancha, Santa Cruz debió replegarse para aguantar el asedio final de los forasteros. La jugada más dramática del cierre ocurrió a los 84 minutos, luego de una profunda acción por izquierda de Matías Ortiz que culminó con un remate a quemarropa de Contreras. En una intervención providencial, el arquero Dobboletta logró una atajada in extremis, chocando duramente contra el poste en su esfuerzo y requiriendo asistencia del cuerpo médico, sellando así el empate definitivo tras una tarde llena de emociones.

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Así, el cuadro de Dalcio Giovagnoli se mantiene como penúltimo en la tabla, pero ahora solo a tres puntos de Rangers, que en esta fecha derrotó a Deportes Temuco en Talca.

El cuadro santacruzano sumó, pero la distancia contra Rangers –el colista- se redujo solo a tres puntos. Foto: Rodrigo Duque/Tribuna Colchagua.

Ficha del partido

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, David Tati, Brian Camisassa, Esteban Flores, Nazareno Romero, Gino Alucema, Diego Plaza, Juan Delgado (65’, Cristóbal Moreno), Mathias Pinto (71’, Felipe Orellana), Pablo Brito (65’, Santiago Mederos), Nadir Zeineddin (89’, Hardy Cavero). DT: Dalcio Giovagnoli.

Unión Española (1): Julio Fierro, Kevin Contreras, Sebastián Pereira, Rodrigo Alarcón, Lucas Molina (76’, William Machado), Renato Cordero, Benjamín Droguett (64’, Rodrigo Vásquez), Felipe Massri, Andrés Vilches (76’, Matías Ortiz), Patricio Rubio, Gabriel Norambuena. DT: Ronald Fuentes.

Árbitros: Juan Sepúlveda, Matías Medina, Rodolfo Vera, Mario Salvo.

VAR: Nicolás Gamboa, Nicolás Medina.

Amonestados: Camisassa, Pinto (DSC); Molina, Norambuena, Alarcón, Contreras, Ortiz (UE).

Expulsado: 75’, Nazareno Romero (DSC).

Goles: 0-1, 14’, Vilches; 1-1, 59’, Pinto.

Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz.

Público: 1.514 espectadores.