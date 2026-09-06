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HORÓSCOPO DEL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
Hoy es una jornada de relax y así te la vas a tomar. No tendrás grandes planes y tampoco grandes aventuras. Los astros no te han querido desequilibrar el día y lo vivirás sin grandes sorpresas. Tan sólo, un poco de movimiento en lo sentimental.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Tu interés por el arte recobra fuerza y necesitarás expresar y desarrollar tus inclinaciones en este terreno para hacer que estos días sean más agradables. No descuides a la familia que podría recriminarte tu distanciamiento.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Buen momento para escribir, leer y echarte en la cama para pensar puede ser lo más productivo que hagas en el día. Una vez descansado, las zonas confusas de tu cerebro comenzarán a aclararse y enfocarás tus retos de otra manera.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Tendrás la tranquilidad suficiente para detenerte un momento y hacer balance. Organiza tus ideas y, si es preciso, ponlas por escrito para delimitar claramente cuáles son los objetivos que pretendes lograr de ahora en adelante.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Tienes grandes momentos junto a tu pareja y mucha paciencia con sus subidas y bajadas de ánimo. Te distraerás mucho con pequeños juegos, como crucigramas, dibujos o maquetas sencillas. No te costará estar de acuerdo con los demás.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Te rodeará un aire enigmático debido sobre todo al cansancio producido por el trabajo acumulado en los últimos días. Debes pensar más en ti mismo y dedicarte tiempo libre, solo o en compañía. No te dejes explotar, todo tiene un límite.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Los tiempos que te esperan están colmados de nuevas circunstancias que te sorprenderán. Pon en marcha tu imaginación y aprovecha estas nuevas situaciones que te pueden beneficiar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Jornada tranquila con tendencia a la contemplación y al descanso absoluto. Disfrutará del sosiego tan necesario para afrontar las preocupaciones diarias. Si sale lo hará en compañía de su pareja en la más estricta intimidad. No le pesará.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Atraviesas una racha carente de acontecimientos sociales a los que acudir y no has conocido a nadie que valga la pena; son malos tiempos para tu faceta más sociable, que compensarás con buenas noticias en el terreno laboral y económico.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Las perspectivas sobre algunos asuntos que te interesan cambiarán por la influencia de personas que llevan de nuevas a tu vida o a tu entorno, pero siempre deberás mantener tu propio criterio de honestidad.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Ejercerás una buena influencia sobre los demás. Buscarán tu apoyo y amistad, tal vez más gente de la que tu desearías, pero tu pareja estará feliz. Si estás libre, es el momento de conseguir compañía.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Acudirás a reuniones sociales en las que brillarás con luz propia. La locuacidad y la frescura de tus ideas te proporcionarán todo el protagonismo en el día de hoy. Disfruta de los muchos halagos que recibirás.

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