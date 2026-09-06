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Luto en el fútbol regional: Fallece Daniel Ramos Machuca, el eterno capitán de Deportes Rengo

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El balompié de la región de O’Higgins se viste de luto tras la partida de Daniel Ramos Machuca, insigne excapitán y baluarte histórico de Deportes Rengo. Su legado trasciende el césped, dejando una huella imborrable tanto en su trayectoria por el ascenso como en su abnegada labor formando a las futuras promesas de la zona.

El adiós a un referente de la familia «Oro y Cielo»

A través de un sentido comunicado oficial, el Club Deportivo Deportes Rengo manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de quien fuera un pilar fundamental de la institución. Ramos, cuya voz de mando marcó una época, residía en la apacible localidad de Lo de Lobos, en la comuna de Rengo, al momento de su partida. Su deceso ha calado hondo en la hinchada y en el entorno deportivo regional, que hoy despide con respeto a un integrante esencial de la familia «Oro y Cielo».

Un recorrido de hidalguía por el fútbol de ascenso

Daniel Ramos forjó su carácter en las canchas más exigentes del país, construyendo una carrera sólida que lo posicionó como un profesional respetado en diversas latitudes. Su caminar por el fútbol chileno se resume en una entrega incondicional por cada camiseta que defendió:

  • O’Higgins de Rancagua: Su cuna futbolística, donde realizó las divisiones inferiores y adquirió los fundamentos que lo distinguirían como líder.
  • Colchagua Club de Deportes: Baluarte en el elenco de la «Herradura», donde destacó por su despliegue físico.
  • San Antonio Unido: Defensor de los colores del conjunto del «Timón y la Gaviota», dejando un recuerdo de profesionalismo en la costa central.
  • Tomás Greig: Aportó su experiencia y veteranía al cuadro rancagüino en las divisiones de ascenso.
  • Deportes Rengo: El club de sus amores y el escenario donde alcanzó su máxima consagración deportiva.

La gloria de 2015: Capitán de una gesta inolvidable

Si existe un hito que define la figura de Daniel Ramos Machuca en la memoria colectiva, es la histórica campaña del año 2015. Ramos portó la jineta de capitán del plantel que se coronó campeón de la Copa Absoluta de Tercera División, un torneo de alta exigencia que unificó las categorías de la ANFA. Aquel título no solo engalanó las vitrinas de la institución, sino que permitió escribir una de las páginas más doradas en la historia de Deportes Rengo, con Ramos como el eje y líder de un grupo humano que alcanzó la gloria máxima.

El retorno a las raíces: Formación en Lo de Lobos

Tras colgar los botines, la pasión de Daniel no se apagó, sino que se transformó en vocación de servicio. En un círculo virtuoso que lo llevó de vuelta a sus orígenes, se desempeñaba hasta sus últimos días como director deportivo de la Academia y Escuela de Fútbol Oro y Cielo Renku, en su querida localidad de Lo de Lobos. Allí, el «eterno capitán» se dedicó a pulir el talento de los niños y jóvenes, entregándoles no solo herramientas técnicas, sino los valores de esfuerzo y pertenencia que siempre lo caracterizaron.

Condolencias institucionales y el último mensaje del club

La institución renguina ha extendido sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y amigos cercanos de Ramos. El pésame se hizo extensivo de manera especial a sus antiguos compañeros de batalla en el campo de juego y a los pequeños alumnos de su academia, quienes vieron en él a un guía y un ejemplo a seguir.
Con un mensaje de gratitud que resume su impacto en la comunidad, el club despidió a su referente con palabras de profundo reconocimiento: «Gracias, Daniel, por defender nuestros colores y por seguir entregando tu pasión por el fútbol hasta el final». Hoy, el fútbol regional despide a un futbolista, a un capitán y a un miembro esencial de su historia.

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