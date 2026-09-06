Más que vino: Cachapoal construye una nueva identidad turística

Por Valeria Gallardo Mendoza.

El Valle del Cachapoal tiene vino, gastronomía, naturaleza, patrimonio, alojamientos y entretención. Todo esto, a tan solo una hora de Santiago y su aeropuerto, lo convierte en un destino cercano y con enormes posibilidades para vivir experiencias diferentes en la Región de O’Higgins.

Hoy son varios los proyectos turísticos que invitan a recorrer Cachapoal y descubrir una oferta cada vez más diversa, donde las viñas pueden ser la puerta de entrada para conectarse con gastronomía, alojamientos, naturaleza, cultura y entretención. Una oportunidad que no solo mira a quienes llegan desde Santiago, sino también a nuestras propias comunidades.

En este camino, el proyecto Red Asociativa “Potenciando el Destino Enoturístico del Valle del Cachapoal”, cofinanciado por Corfo, ha reunido a empresas del territorio para avanzar desde la promoción individual hacia una mirada conjunta y fortalecer a Cachapoal como destino y puerta de entrada a la Región de O’Higgins.

Durante su primer año se avanzó en una identidad común, con la renovación del logo e imagen del destino, un nuevo sitio web que reúne a las viñas participantes, material gráfico y audiovisual, un mapa turístico y un relato que pone en valor los atributos diferenciadores del valle.

Para el director regional de Corfo O’Higgins, Andrés Mejía, uno de los principales valores de esta iniciativa está en la colaboración entre los actores locales:

“Esta Red Asociativa, cofinanciada por Corfo, demuestra que la asociatividad es una herramienta concreta para fortalecer la competitividad de nuestras empresas y del territorio. Durante este primer año, la Ruta Enoturística del Valle de Cachapoal ha avanzado en construir una identidad común, articular una oferta turística y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización. Valoramos este trabajo colaborativo y esperamos que esta nueva etapa permita consolidar al Valle de Cachapoal como un destino enoturístico reconocido, generando más oportunidades para sus empresas, sus emprendedores y para el desarrollo económico de la región”, destacó el director regional de Corfo O’Higgins, Andrés Mejía.

Para Wladimir Lobos, gerente del proyecto, “Cachapoal tiene una identidad, una oferta enoturística diversa y un enorme potencial de crecimiento. Esta Red Asociativa nos permitió ordenar esa oferta, conectar a sus actores y avanzar hacia una estrategia común. Hoy no solo estamos promocionando viñas: estamos construyendo un destino enoturístico más competitivo, sostenible y preparado para generar nuevas oportunidades en el territorio”.

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El proyecto también ha trabajado en el fortalecimiento del capital humano, a través de talleres de enoturismo, junto con activaciones comerciales, participación en ferias y encuentros y visitas de operadores turísticos, buscando mejorar las experiencias, generar nuevos flujos de visitantes y contribuir a romper la estacionalidad.

Pero existe otro desafío importante: acercar Cachapoal a sus propias comunidades. Quienes vivimos en O’Higgins también debemos reconocernos como visitantes de nuestro territorio. Conocer una viña, recorrer una bodega, participar de una vendimia o asistir a un evento de vino debería formar parte de nuestros panoramas, porque el vino, la agricultura, la gastronomía y sus tradiciones son parte de nuestra cultura y patrimonio.

Potenciar Cachapoal es invitar a quienes vienen desde fuera, pero también generar orgullo y pertenencia entre quienes vivimos aquí.

Cachapoal es mucho más que vino: detrás de cada copa hay gastronomía, paisajes, historias, experiencias y un territorio completo esperando ser recorrido.