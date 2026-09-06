Mateo todavía corre y juega, pero sus padres luchan contra el tiempo para que pueda seguir caminando

Mateo Nicolás tiene un año y nueve meses. Corre por su casa, juega, baila y disfruta de esas cosas que para cualquier niño de su edad parecen completamente naturales.

Sus padres, Claudia González y Víctor Cabezas, quieren que siga haciéndolo.

Pero desde el 26 de agosto saben que esa posibilidad podría estar en riesgo.

Ese día recibieron la confirmación del diagnóstico de su hijo: atrofia muscular espinal (AME) tipo 3, una enfermedad degenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras.

Ahora la familia enfrenta una carrera contra el tiempo. El tratamiento que, según les explicó la especialista que atiende a Mateo, podría ayudar a retrasar el avance de la enfermedad y preservar su capacidad de caminar, tiene un costo cercano a $14 millones mensuales.

Para Claudia y Víctor, conseguir ese dinero es prácticamente imposible.

Y el tiempo, aseguran, no está de su lado.

Una señal que llevó al diagnóstico

Mateo nació el 13 de noviembre de 2024 y hasta hace poco su vida transcurría como la de cualquier niño pequeño.

Fue al observarlo intentar ponerse de pie que sus padres comenzaron a notar algo que les llamó la atención.

Mateo necesitaba hacer mucha fuerza.

Al principio parecía una dificultad menor, pero sus padres decidieron consultar con un pediatra. El médico lo examinó y determinó que era necesario derivarlo a un neurólogo.

Vinieron nuevos controles, exámenes y finalmente un estudio genético.

El resultado confirmó sus temores.

“Nuestro hijo tiene una enfermedad degenerativa que se llama Atrofia Muscular Espinal tipo tres. Mientras más avanza el tiempo, él va perdiendo sus funciones motoras, principalmente el caminar. Más a largo plazo pueden aparecer problemas respiratorios y menos función motora. Pero nunca va a perder lo cognitivo, eso no se pierde con esta enfermedad”, explica Claudia.

La diferencia entre lo que Mateo muestra a diario y lo que sus padres saben que puede ocurrir es parte de la angustia que hoy enfrenta la familia.

Porque Mateo sigue siendo Mateo: juega, se mueve, baila y quiere descubrir todo a su alrededor.

Pero detrás de esa normalidad existe una enfermedad que puede avanzar silenciosamente.

La advertencia que cambió la urgencia

Víctor trabaja como encargado de convivencia escolar en el Colegio René Schneider y Claudia es manicurista. Ambos reconocen que todavía les cuesta procesar emocionalmente lo ocurrido.

No han tenido demasiado tiempo para hacerlo.

Tras conocer el diagnóstico, comenzaron inmediatamente a buscar alternativas para conseguir el tratamiento de su hijo.

La neuróloga que atiende a Mateo en Clínica Meds, Claudia Castiglioni, les explicó que la rapidez con que puedan iniciar el tratamiento es especialmente importante.

“Tenemos que reaccionar rápidamente y empezar a golpear las puertas para que nuestro hijo pueda recibir su tratamiento, que es de alto costo. Hay que reaccionar lo más rápido posible”, relata Víctor.

Para sus padres, la urgencia tiene un motivo concreto: no quieren esperar hasta que Mateo deje de caminar para recién buscar una solución.

$14 millones cada mes

El costo del medicamento se convirtió en una segunda preocupación para la familia.

No son $14 millones que deban conseguir una sola vez. Se trata de un tratamiento mensual, cuya dosis además aumenta de acuerdo con el peso del niño.

A medida que Mateo crezca, por lo tanto, el costo puede aumentar.

“Cuando recibes un diagnóstico así de tu hijo, deberías estar preocupado a nivel emocional de cómo va el tratamiento, de cómo va el proceso, pero no de cómo costearlo. Son $14 millones para empezar”, plantea su padre.

Claudia lo resume desde otra perspectiva.

“El medicamento cuesta $14 millones de pesos. Yo no sé quién puede costear eso mensualmente”.

La familia explica que actualmente no cuenta con una cobertura que le permita acceder al medicamento en las condiciones que necesita Mateo.

La búsqueda de alternativas

De acuerdo con Claudia, la atrofia muscular espinal de su hijo no está incorporada a la Ley Ricarte Soto en las condiciones que requieren para acceder al tratamiento.

“Lamentablemente, en estos momentos no hay ley que nos ampare. No está en la Ley Ricarte Soto y hemos tratado de movernos por otros medios, por cuenta propia”, señala.

Mientras buscan una alternativa para financiar el medicamento, también han comenzado a gestionar el tratamiento integral que necesita Mateo.

Teletón ya tomó contacto con la familia y se encuentran a la espera de la evaluación correspondiente para avanzar en las terapias de rehabilitación.

“Esto es un 65% el medicamento y un 35% la terapia. Con la terapia ya hemos avanzado porque Teletón ya se puso en contacto con nosotros. Estamos esperando que nos llamen para hacer la evaluación correspondiente, pero el medicamento cuesta $14 millones de pesos, yo no sé quién puede costear eso, mensualmente”, explica Claudia.

“No queremos esperar a que pierda la marcha”

Para Claudia y Víctor, una de las situaciones más difíciles de asumir es que el diagnóstico llegó a tiempo, pero eso no garantiza que Mateo pueda recibir oportunamente el tratamiento.

El examen genético permitió identificar la enfermedad antes de que su avance provocara consecuencias mayores. Ahora sus padres buscan aprovechar esa oportunidad.

“No sirve de mucho detectarlo de manera temprana, si es que no vamos a poder conseguir un tratamiento. La enfermedad no tiene cura, pero puedes ir dándole la batalla, haciéndole la guerra con el medicamento y las terapias, hace que la enfermedad vaya avanzando más lentamente”, explica Víctor.

Su preocupación es que la respuesta llegue cuando la enfermedad ya haya avanzado demasiado.

“No podemos llegar a que nuestro hijo esté en silla de ruedas o necesite oxígeno para que el Estado nos diga ‘ahora sí, tienen el medicamento porque su hijo está en riesgo vital’”, sostiene Claudia.

La madre de Mateo también plantea su preocupación por las diferencias que, según han podido conocer, existen respecto del acceso a estos tratamientos en otros países.

“Tenemos que demandar al Estado para que el Estado nos cubra la enfermedad de mi hijo, que es una enfermedad rara. Ni en la Ley Ricarte Soto está y en otros países el tratamiento se da de manera gratuita. Lo hemos averiguado y en la gran parte de la Unión Europea el medicamento se les da a los menores de 18 años de forma gratuita”, afirma.

Y agrega:

“En España, sobre todo, si el niño camina le dan mucho énfasis a que reciban el tratamiento para que no pierdan la marcha”.

#TodosPorMateo: una campaña para ganar tiempo

Frente a un escenario que para la familia parece imposible de enfrentar por sí sola, Claudia y Víctor decidieron pedir ayuda.

Familiares, amigos y cercanos comenzaron a organizar actividades para reunir fondos. Ya preparan un bingo, completadas, rifas y otras iniciativas solidarias.

Al mismo tiempo, comenzaron a difundir la historia de Mateo en redes sociales bajo el nombre #TodosPorMateo.

El objetivo es conseguir los recursos que permitan acceder al medicamento que necesita su hijo.

Pero detrás de la cifra de $14 millones mensuales hay algo mucho más concreto para Claudia y Víctor: un niño que hoy todavía corre por su casa.

“Lo que necesitamos son políticas públicas que trabajen esto. Un papá debería estar preocupado del tratamiento y de cómo emocionalmente enfrenta la enfermedad de su hijo, pero no de dónde va a sacar el dinero”, dice Víctor.

Mientras tanto, Mateo sigue jugando.

Y sus padres siguen golpeando puertas para intentar que pueda seguir haciéndolo.

Cómo ayudar a Mateo

La campaña #TodosPorMateo difunde información sobre la historia de Mateo y las actividades solidarias a través de Instagram, en @todospormateo.

Quienes puedan realizar un aporte pueden hacerlo a:

Víctor Cabezas

RUT: 18.422.277-9

Mercado Pago

Cuenta Vista: 1042931633

La familia también pide compartir la historia de Mateo a quienes no puedan realizar un aporte económico.

Porque para sus padres, en esta carrera contra el tiempo, cada aporte suma, pero también cada persona que ayuda a que la historia de Mateo llegue más lejos.