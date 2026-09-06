O’Higgins respira en la Liga de Primera tras vencer a Unión La Calera en Rancagua

En un compromiso vibrante y lleno de suspenso hasta el último segundo, O’Higgins se hizo fuerte de local y consiguió una vital victoria por 2-1 frente a Unión La Calera. El elenco celeste logró cimentar su triunfo gracias a una contundente ráfaga ofensiva en el primer tiempo, lo que le permitió administrar la ventaja ante un cuadro cementero que luchó hasta el final, pero que se marchó con las manos vacías y sigue lamentando su crítico presente en el fondo de la tabla de posiciones.

El desequilibrio en el marcador llegó tras una primera media hora de fuerzas parejas y sin remates certeros. A los 32 minutos, un buen centro de Faúndez por el sector derecho provocó la duda en la zaga visitante, instancia que Arnaldo Castillo no perdonó para anotar el 1-0 con un certero cabezazo. El «Capo de Provincia» aprovechó el embrión anímico y asestó un nuevo golpe a los 39′, cuando el lateral Luis Pavez empalmó un furibundo «misil teledirigido» que dejó sin reacción al portero Espinoza, decretando un cómodo 2-0 antes del descanso.

El Capo sufrió, pero logró la victoria

La tranquilidad local se vio interrumpida en el amanecer del complemento. El segundo tiempo comenzó convulso luego de que Sebastián Sáez anotara el descuento para la escuadra forastera. Esta conquista envalentonó a Unión La Calera, equipo que adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor volumen ofensivo en búsqueda de la paridad, mientras que a O’Higgins le anularon la tercera cifra por una posición de adelanto de Castillo tras una conexión con el recién ingresado Toloza.

A partir del descuento, el trámite del partido se transformó en un intenso ida y vuelta. Desde el banco de O’Higgins, las modificaciones apuntaron a ralentizar el juego, resguardar la tenencia del balón y defender una victoria importantísima. En la vereda de enfrente, el técnico cementero buscó inyectar un mayor frenetismo con sus sustituciones, aunque careció de la profundidad necesaria para vulnerar nuevamente a la última línea rancagüina y al meta Carabalí.

El epílogo del encuentro desató la euforia y el sufrimiento en las tribunas. Tras una gran jugada individual de Toloza que terminó en un tiro libre sin mayor peligro para el arco de Espinoza, pero faltaba la polémica de la jornada: a falta de un minuto para el pitazo final, el árbitro Jiménez sancionó un lanzamiento penal a favor de La Calera. Sin embargo, la oportuna intervención del VAR rectificó la decisión inicial al sancionar un fuera de juego previo de Sáez, ahogando el grito de empate visitante y sellando el definitivo 2-1 a favor de O’Higgins.

Con esto, el Capo se aleja de la parte baja llegando a las 27 unidades. El próximo domingo, en La Florida, el equipo de Bovaglio visitará a Audax Italiano buscando puntos clave para ya comenzar a pensar en la meta de la temporada: estar en puestos internacionales.

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Ficha del partido

O’Higgins (2): Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Felipe Ogaz, Juan Leiva (90’+1’, Leandro Díaz), Ignacio Schor (69’, Santiago Toloza), Walter Bou (79’, Tomás Avilés), Bastián Yáñez (90’+1’, Cristian Morales), Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Unión La Calera (1): Nelson Espinoza, Christopher Díaz, Juan Salomoni (83’, Yonathan Andía), Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez, Rodrigo Pérez (87’, Martín Hiriart), Kevin Méndez, Joaquín Soto (46’, Camilo Moya), Francisco Pozzo (46’, Matías Campos López), Bayron Oyarzo (65’, Carlo Villanueva), Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

Árbitros: Franco Jiménez, José Retamal, Marcia Castillo, Nicolás Gamboa.

VAR: Reinerio Alvarado, Juan Serrano.

Amonestados: Avilés (OHI); Sáez, Moya, Gutiérrez (ULC).

Goles: 1-0, 33’, Castillo; 2-0, 39’, Pavez; 2-1, 59’, Sáez.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 4.868 espectadores.