O’Higgins vs Unión La Calera EN VIVO, Campeonato Nacional 2026 fecha 22: relato MINUTO A MINUTO

O’Higgins y Unión La Calera se enfrentarán hoy a las 14:45 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo correspondiente a la Fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

El Capo de Provincia afrontará un partido de alta importancia frente al colista del torneo. Con la tabla muy comprimida en la zona baja, los celestes necesitan volver a ganar en casa para tomar distancia de los puestos de peligro y recuperar terreno en la lucha por las copas internacionales.

🔵 Ganar o ganar: la misión del Capo

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio llega a este compromiso con una consigna clara: sumar de a tres.

O’Higgins viene de caer 3-2 frente a Universidad Católica en el Claro Arena. En sus últimos cuatro partidos por el campeonato registra una victoria, un empate y dos derrotas, con siete goles convertidos y diez recibidos.

Los celestes están en el undécimo lugar con 24 puntos, producto de siete triunfos, tres empates y once derrotas.

Bovaglio fue directo respecto de la necesidad de conseguir una victoria.

“Estamos en una situación incómoda y tenemos que sumar de a tres. Ojalá que, en ese duelo de necesitados, seamos nosotros el equipo que se logre imponer”, sostuvo.

El técnico también remarcó que, más allá de las sensaciones futbolísticas, el torneo se define por resultados.

“Desde lo futbolístico el equipo no está mal, pero esto es por resultados y por puntos”, agregó.

⚠️ La zona baja obliga a reaccionar

La tabla comienza a transformarse en un factor determinante para O’Higgins.

El Capo suma 24 unidades, mientras que Unión La Calera aparece en el último puesto con 14. La estrechez de la clasificación obliga al cuadro rancagüino a evitar una nueva pérdida de puntos como local.

Al mismo tiempo, una victoria puede cambiar rápidamente la perspectiva y permitir que O’Higgins vuelva a mirar hacia los puestos de clasificación internacional.

Con nueve jornadas por delante después de este compromiso, cada resultado adquiere un peso cada vez mayor.

🔴 Unión La Calera también llega golpeado

El cuadro cementero atraviesa una situación todavía más compleja.

Unión La Calera viene de perder 1-0 frente a Deportes La Serena y comienza la fecha en el decimosexto y último lugar con 14 puntos, producto de tres triunfos, cinco empates y 13 derrotas.

En sus cuatro compromisos más recientes registra tres caídas y un empate. Durante ese periodo solamente anotó dos goles y recibió nueve.

Su necesidad de sumar es máxima, por lo que se espera un partido entre dos equipos presionados por conseguir un resultado positivo.

🔄 Regresan Faúndez y Yáñez

O’Higgins recuperará dos piezas importantes para este compromiso.

Felipe Faúndez y Bastián Yáñez volverán a estar disponibles después de cumplir sus respectivas suspensiones.

Ambos aparecen con opciones concretas de retornar a la formación titular.

Bovaglio valoró estas recuperaciones, especialmente porque aumentan la competencia interna en varios puestos.

🚑 Brizuela y Rabello siguen fuera

Las principales bajas serán Miguel Brizuela y Bryan Rabello, quienes continúan fuera por problemas físicos.

El resto del plantel está en condiciones de ser considerado, por lo que el cuerpo técnico tendrá un margen mayor para elegir variantes respecto del último encuentro.

La competencia interna en distintas posiciones aparece como una de las buenas noticias para el Capo en la previa.

📋 Probable formación de O’Higgins

El posible once celeste estaría compuesto por Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Walter Bou; Ignacio Schor, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

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La presencia de Faúndez y Yáñez implicaría al menos dos modificaciones respecto de la formación utilizada frente a Universidad Católica.

💬 Yáñez pide personalidad y hambre

Bastián Yáñez también destacó la importancia del compromiso y aseguró que el equipo debe sostener el nivel futbolístico mostrado durante sus últimas presentaciones.

“Sabemos cómo estamos jugando, y si seguimos así van a llegar los triunfos y ojalá sea así el domingo”, comentó.

El atacante además puso énfasis en la actitud necesaria para enfrentar un encuentro marcado por la urgencia.

“Tenemos que jugar con personalidad, bien, ya que estos partidos se juegan con mucha hambre”, sostuvo.

Para Yáñez, una victoria también puede modificar rápidamente el panorama celeste y permitir al equipo volver a pensar en la clasificación internacional.

📊 O’Higgins mantiene un invicto reciente ante La Calera

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos por el Campeonato Nacional muestran ventaja para el Capo.

O’Higgins consiguió dos victorias, mientras que los otros tres partidos terminaron empatados. Unión La Calera no registra triunfos en ese periodo.

El antecedente más reciente se disputó el 16 de marzo de 2026, cuando cementeros y celestes protagonizaron un entretenido empate 3-3 en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El cuadro rancagüino buscará prolongar esa tendencia y aprovechar la localía para quedarse esta vez con los tres puntos.

⚖️ Franco Jiménez encabezará el equipo arbitral

El árbitro principal será Franco Jiménez Lazo.

Sus asistentes serán José Retamal y Marcia Castillo, mientras que Nicolás Gamboa ejercerá como cuarto árbitro.

En el VAR estará Reinerio Alvarado, acompañado por Juan Serrano.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Unión La Calera?

El encuentro será transmitido en Chile por TNT Sports Premium.

Por streaming, podrá seguirse mediante HBO Max para los usuarios suscritos a la plataforma.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Liga de Primera 2026 – Fecha 22

🏟️ Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

📅 Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

🕝 Hora: 14:45 en Chile / 14:45 en Argentina

🌎 Otros horarios: 12:45 en Colombia y Perú / 11:45 en México y Centroamérica / 13:45 en Venezuela

⚖️ Árbitro: Franco Jiménez Lazo

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de O’Higgins vs Unión La Calera, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el estadio Codelco El Teniente.