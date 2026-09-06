Orgullo Continental: Vicente Carreño se corona campeón panamericano juvenil y lidera histórico desempeño regional

El karate chileno vive uno de los momentos más gloriosos de su historia reciente gracias a la impecable actuación de Vicente Carreño, quien se consagró Campeón Panamericano Juvenil en el marco del Campeonato Panamericano de Karate 2026, disputado en San José, Costa Rica.

El talentoso deportista regional brilló con luces propias sobre el tatami internacional al imponerse en la exigente categoría Junior masculino +76 kg. Tras superar combates de altísimo nivel frente a los mejores exponentes de América, Carreño demostró un temple excepcional, una técnica depurada y una sólida preparación que lo llevaron a lo más alto del podio continental, entregando una medalla de oro histórica para la delegación de Chile.

Este tremendo logro no solo corona el esfuerzo individual del karateca, sino que también respalda el exitoso trabajo formativo que se impulsa desde regiones. Vicente Carreño pertenece a las filas del Dojo Ken Sho Kan de Machalí, institución de la región de O’Higgins que lideró la presencia nacional en el certamen internacional al aportar con diez seleccionados nacionales, consolidándose como un verdadero semillero de campeones.

Tras colgarse la presea dorada y escuchar el himno nacional en tierras costarricenses, el flamante campeón panamericano expresó su emoción por este hito en su carrera. “Estoy inmensamente feliz y agradecido. Este oro es el resultado de mucho trabajo, de entrenamientos durísimos y de levantarse de cada derrota. Dejar a Chile, a Machalí y a mi dojo en lo más alto de América es un sueño cumplido. Le agradezco de corazón a mi familia, a mis compañeros y al sensei Juan Carlos Pardo por estar siempre guiándome en este camino”, destacó el joven deportista.

Vicente Carreño se coronó como campeón panamericano en su categoría en Costa Rica.

Por su parte, desde el cuerpo técnico encabezado por el sensei Juan Carlos Pardo, quien ha acompañado de cerca todo el proceso de crecimiento del atleta, destacaron que esta medalla refleja el fruto de años de perseverancia, disciplina y un riguroso compromiso con la alta competencia.

Con este título panamericano, Vicente Carreño inscribe su nombre en la historia grande del deporte nacional, proyectando un futuro lleno de promesas para el karate chileno y ratificando que el talento y la convicción están listos para brillar en las grandes ligas del continente.