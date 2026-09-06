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Rangers luchará para seguir con su racha positiva ante su rival D. Puerto Montt

Todo lo que tienes que saber en la previa de D. Puerto Montt vs Rangers. El duelo, a disputarse en el estadio Bicentenario Chinquihue el martes 8 de septiembre, comenzará a las 18:00 horas.

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D. Puerto Montt recibe el próximo martes 8 de septiembre a Rangers por la fecha 25 del campeonato 2026, a partir de las 18:00 horas en el estadio Bicentenario Chinquihue.

Así llegan D. Puerto Montt y Rangers

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt sacó un triunfo frente a Curicó Unido, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido empatado y 3 perdidos, con una cifra de 9 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Deportes Temuco. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Puerto Montt fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 34 puntos (10 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG – 6 PE – 14 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
7 D. Puerto Montt 34 23 10 4 9 -2
16 Rangers 15 23 3 6 14 -17

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Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Magallanes: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs D. Copiapó: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Deportes Iquique: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs D. Antofagasta: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Puerto Montt y Rangers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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