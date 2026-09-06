Recoleta vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato 2026

Por la fecha 25 del campeonato 2026, San Marcos y Recoleta se enfrentan el miércoles 9 de septiembre desde las 18:00 horas, en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.
Así llegan Recoleta y San Marcos
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026
Recoleta viene de ganar en su encuentro anterior a D. Antofagasta con un marcador de 1-0. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 8 a favor.
Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026
San Marcos venció 2-1 a D. Copiapó en la fecha anterior.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Marcos sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el noveno puesto con 31 puntos (8 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (8 PG – 9 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|23
|12
|8
|3
|18
|2
|Cobreloa
|41
|23
|11
|8
|4
|15
|3
|San Luis
|38
|23
|10
|8
|5
|8
|8
|San Marcos
|33
|23
|8
|9
|6
|6
|9
|Recoleta
|31
|22
|8
|7
|7
|1
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs Dep. Santa Cruz: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Santiago Wanderers: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs Curicó Unido: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Dep. Santa Cruz: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Horario Recoleta y San Marcos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
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