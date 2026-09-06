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Santiago Wanderers, con la misión de ganar para seguir en la cima

Todos los detalles de la previa del partido entre Deportes Temuco y Santiago Wanderers, que se jugará el martes 8 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Germán Becker.

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Santiago Wanderers y Deportes Temuco se enfrentarán en el estadio Germán Becker el próximo martes 8 de septiembre desde las 20:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026.

Así llegan Deportes Temuco y Santiago Wanderers

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco viene de caer por 0 a 1 frente a Rangers. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers viene de un triunfo 1 a 0 frente a Deportes Iquique. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 5 goles y le metieron 2 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 28 puntos (7 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que la visita sumó 44 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG – 8 PE – 3 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
4 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
11 Deportes Temuco 28 23 7 7 9 2

Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Unión Española: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Cobreloa: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Cobreloa: 26 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Recoleta: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Curicó Unido: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Temuco y Santiago Wanderers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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