Santos vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Santos y Atl.Mineiro se miden el miércoles 9 de septiembre por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19:00 horas y se jugará en el Vila Belmiro.
Alexis Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)
- Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)
- Fase de Grupos: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)
- Playoffs Octavos: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)
- Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)
- Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Macará 0 vs Santos 0 (20 de agosto)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)
- Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)
Horario Santos y Atlético Mineiro, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
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