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Se enfrentan Palestino y U. Concepción por la fecha 22

En la previa de Palestino vs U. Concepción, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 19:30 horas en el imperial de La Cisterna. El árbitro designado será Fernando Véjar Díaz.

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En el imperial de La Cisterna, Palestino espera por U. Concepción desde las 19:30 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 22 del campeonato chileno.

Así llegan Palestino y U. Concepción

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Palestino en partidos del campeonato chileno

Palestino fue derrotado en el Huachipato-CAP Acero frente a Cobresal por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción viene de vencer a Universidad de Chile en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 3 goles y 8 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Concepción se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el quinto puesto con 33 puntos (10 PG – 3 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG – 4 PE – 11 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Fernando Véjar Díaz.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
5 Palestino 33 21 10 3 8 3
14 U. Concepción 22 21 6 4 11 -19

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Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs U. Católica: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Deportes Limache: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Huachipato: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario Palestino y U. Concepción, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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