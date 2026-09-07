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Banda de Guerra del Instituto Monseñor Lecaros obtiene tercer lugar nacional

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Un destacado reconocimiento para la Región de O’Higgins consiguió la banda de guerra del Instituto Monseñor Lecaros, de la comuna de Coltauco,  tras obtener el tercer lugar a nivel nacional en el Cuarto Campeonato Nacional de Bandas de Guerra Escolar, desarrollado en la Región Metropolitana.

La competencia, que se realiza anualmente, reunió a distintas agrupaciones escolares del país, instancia en la que la banda del establecimiento educacional representó a O’Higgins durante la versión 2026.

Con su participación, los estudiantes lograron posicionarse entre las agrupaciones con mejor desempeño de la competencia, alcanzando un importante resultado que llena de orgullo a la comunidad educativa y a la región.

Desde Carabineros de la Región de O’Higgins felicitaron a todos los integrantes de la banda de guerra por este logro, destacando especialmente su compromiso, dedicación y el orgullo con que representaron a la región en esta instancia nacional.

La Municipalidad de Coltauco también felicitó a la Banda de Guerra, Pablo Pérez Tapia, por la obtención de este lugar. “Un orgullo para la comuna, al representarnos durante estos días en la Región Metropolitana y por el trabajo de cada uno que fue partícipe de esta gran agrupación”, se indicó.

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