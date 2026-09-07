Banda de Guerra del Instituto Monseñor Lecaros obtiene tercer lugar nacional

Un destacado reconocimiento para la Región de O’Higgins consiguió la banda de guerra del Instituto Monseñor Lecaros, de la comuna de Coltauco, tras obtener el tercer lugar a nivel nacional en el Cuarto Campeonato Nacional de Bandas de Guerra Escolar, desarrollado en la Región Metropolitana.

La competencia, que se realiza anualmente, reunió a distintas agrupaciones escolares del país, instancia en la que la banda del establecimiento educacional representó a O’Higgins durante la versión 2026.

Con su participación, los estudiantes lograron posicionarse entre las agrupaciones con mejor desempeño de la competencia, alcanzando un importante resultado que llena de orgullo a la comunidad educativa y a la región.

Desde Carabineros de la Región de O’Higgins felicitaron a todos los integrantes de la banda de guerra por este logro, destacando especialmente su compromiso, dedicación y el orgullo con que representaron a la región en esta instancia nacional.

La Municipalidad de Coltauco también felicitó a la Banda de Guerra, Pablo Pérez Tapia, por la obtención de este lugar. “Un orgullo para la comuna, al representarnos durante estos días en la Región Metropolitana y por el trabajo de cada uno que fue partícipe de esta gran agrupación”, se indicó.