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Boca Juniors recibirá a São Paulo por la llave 1

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs São Paulo, que se enfrentarán en la Bombonera mañana a las 21:30 horas. Piero Maza Gómez será el árbitro del partido.

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El Xeneize y São Paulo se enfrentarán mañana por la llave 1 de de la Copa Sudamericana. El duelo está programado para las 21:30 horas en la Bombonera.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2007, y São Paulo resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Piero Maza Gómez.

Los resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Boca Juniors 1 vs O'Higgins 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: O'Higgins 1 vs Boca Juniors 0 (3-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de julio)
  • Octavos de Final: Boca Juniors 3 vs Deportivo Recoleta 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Deportivo Recoleta 0 vs Boca Juniors 4 (18 de agosto)
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Boston River 0 vs São Paulo 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs O'Higgins 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Millonarios 0 vs São Paulo 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 0 vs São Paulo 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Millonarios 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Boston River 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Bolívar 1 vs São Paulo 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: São Paulo 3 vs Bolívar 1 (18 de agosto)
Horario Boca Juniors y São Paulo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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Boca Juniors recibirá a São Paulo por la llave 1

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs São Paulo, que se enfrentarán en la Bombonera mañana a las 21:30 horas. Piero Maza Gómez será el árbitro del partido.
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