Brigada de Bomberos Los Maitenes será la Cuarta Compañía de Santa Cruz

Un importante hito vivió este sábado 5 de septiembre la Brigada de Bomberos Los Maitenes, comuna de Santa Cruz, luego de que el Directorio General del Cuerpo de Bomberos aprobara, por unanimidad, su reconocimiento como Cuarta Compañía.

La decisión se adoptó luego de la revisión de los antecedentes instancia que permitió demostrar el compromiso, preparación y capacidad de este grupo de mujeres y hombres que durante un año han trabajado para alcanzar este anhelado objetivo.

Con esta aprobación, los vecinos de este sector del territorio comunal cuentan oficialmente con una nueva compañía de Bomberos, fortaleciendo la cobertura y capacidad de respuesta ante las emergencias.

Desde el Cuerpo de Bombero se felicitó a cada uno de los bomberos y bomberas de Los Maitenes por este gran logro, fruto de la perseverancia, capacitación, compromiso y vocación de servicio.