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Chimbarongo se ilusiona con sostener la categoría tras contundente victoria en Puente Alto

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Un triunfo que vale oro consiguió, el fin de semana, Chimbarongo FC. En el marco de la fecha pendiente, la cual recordemos fue suspendida por la serie de sistemas frontales que afectaron a la zona central en julio pasado.
En ese sentido, el equipo que dirige técnicamente Fred Gayoso logró una victoria importantísima y ante un rival directo: Municipal Puente Alto.

En la comuna capital de la provincia Cordillera, el elenco del mimbre se impuso por 1-3 con anotaciones de Diego Urzúa (16’ y 90’+3’) y Michael Morales (20’), mientras que el descuento del local fue obra de Matías Bravo (56’).

Con estos tres puntos, los canasteros llegan a 17 unidades -las mismas que su rival y con mejor diferencia gol- lo que le permite salir de la zona de descenso directo.

En tanto, el próximo fin de semana, como local, enfrentarán a Rodelindo Román lance donde, sí o sí, tienen que sumar para luchar por sostener la categoría en la liguilla.

Los canasteros ganaron por 1-3 como visitantes y lograron salir de la zona de descenso directo. Foto: Valentina Bozán/Chimbarongo FC.
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