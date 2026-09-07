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Diario Digital

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Cienciano vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

En la previa de Cienciano vs MC Torque, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 10 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El árbitro designado será Wilton Pereira Sampaio.

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Cienciano y MC Torque se verán las caras el jueves 10 de septiembre por la llave 4 de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a las 21:30 horas.

El encargado de impartir justicia en el partido será Wilton Pereira Sampaio.

Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Cienciano 1 vs Melgar 1 (5-4 en penales a favor de Cienciano) (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Juventud 1 vs Cienciano 1 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 2 vs Puerto Cabello 0 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 3 vs Cienciano 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Juventud 1 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Lanús 2 vs Cienciano 0 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Cienciano 4 vs Lanús 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Cienciano 6 vs Botafogo 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Cienciano 0 (20 de agosto)
Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto)
Horario Cienciano y MC Torque, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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Cienciano vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

En la previa de Cienciano vs MC Torque, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 10 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El árbitro designado será Wilton Pereira Sampaio.
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