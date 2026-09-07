Cruzada X el Empleo: la urgente convergencia entre el talento y las oportunidades

Durante más de tres años y medio, el país ha convivido con una tasa de desempleo que supera el 8%. Detrás de esta cifra no solo hay estadísticas frías, sino un verdadero drama social que golpea a miles de familias, a mujeres que ven postergadas sus aspiraciones y a jóvenes que buscan sin éxito su primera oportunidad en el mercado laboral. Frente a esta realidad, quedarnos de brazos cruzados no es una opción; la urgencia actual exige articulación, compromiso y una convicción profunda de que el trabajo formal de calidad es la herramienta fundamental para devolver la tranquilidad y la esperanza a los hogares chilenos.

En este escenario nace la “Cruzada X el Empleo”, una iniciativa impulsada en alianza por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP, en el marco de la red Empresas X Chile. Con una meta de generar 20.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de todo el país, este esfuerzo busca movilizar a empresas de todos los tamaños, sectores y regiones. Como institución de educación superior, entendemos que nuestro rol no concluye en las aulas o laboratorios; tenemos la responsabilidad ética y social de construir los puentes necesarios para que el talento de nuestras comunidades conecte de manera efectiva con el sector productivo.

Una de las singularidades más complejas del panorama laboral actual es la brecha entre quienes buscan un trabajo y las empresas que, aun teniendo vacantes, no logran encontrar los perfiles que requieren. La Cruzada busca resolver precisamente este desencuentro a través de la plataforma Emplea X Chile, un espacio digital gratuito e inclusivo que ya conecta a más de 17 mil empresas con más de 200 mil usuarios. Equipada con herramientas de inteligencia artificial para orientar a los postulantes y optimizar las búsquedas de los empleadores, esta tecnología demuestra cómo la innovación puede ponerse al servicio de las necesidades más humanas e inmediatas.

El compromiso del sector privado ya comenzó a plasmarse con anuncios de gran envergadura, como las 1.200 vacantes comprometidas por Mercado Libre, demostrando que cuando existen señales de reactivación e inversión, las empresas responden activamente. A ello se sumarán hitos clave a nivel nacional, como la Feria Laboral INACAP-CPC 2026 programada entre el 9 y el 13 de noviembre, que permitirá a las empresas participantes publicar sus vacantes, gestionar postulaciones y contactar candidatos a través de la plataforma online de la feria. Además, se desplegará jornadas presenciales en las sedes de INACAP en todas las regiones, permitiendo un encuentro cara a cara entre quienes necesitan contratar y quienes anhelan una oportunidad.

Desde la Región de O’Higgins impulsamos este esfuerzo público-privado convencidos de que la emergencia laboral exige un trabajo mancomunado. El empleo es la vía definitiva para que las personas retomen sus proyectos de vida. Hacer visible la oferta de trabajo, simplificar las contrataciones y capacitar a nuestro capital humano no es solo una estrategia de desarrollo económico: es la condición necesaria para construir una sociedad más justa, productiva e integrada.

Angelo Palazzi Lander

Vicerrector de INACAP Sede Rancagua