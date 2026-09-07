Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

D. Antofagasta vs Cobreloa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato 2026

D. Antofagasta y Cobreloa se enfrentan en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan. El duelo se jugará el jueves 10 de septiembre desde las 20:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

El juego entre D. Antofagasta y Cobreloa se disputará el próximo jueves 10 de septiembre por la fecha 25 del campeonato 2026, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.

Así llegan D. Antofagasta y Cobreloa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta busca levantarse de su derrota ante Recoleta en el Bicentenario Calvo y Bascuñan. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 9 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa cayó 2 a 4 ante San Luis. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa lo ganó por 2 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 37 puntos (10 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 41 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (11 PG – 8 PE – 4 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
4 D. Antofagasta 37 23 10 7 6 17
5 Magallanes 36 23 10 6 7 1

Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs San Luis: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Rangers: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 26 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Deportes Temuco: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Antofagasta y Cobreloa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
21 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
24 minutos hace
Slavia Praga vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
24 minutos hace
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
21 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
24 minutos hace
Anuncios
793869_0
Independiente del Valle vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
797863_0
Cienciano vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
Anuncios
793870_0
Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3
798284_0
Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz se miden por la fecha 25
798283_0
D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes
797862_0
Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3
Anuncios
797861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Santa Fe y Vasco da Gama
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense
798280_0
U. San Felipe recibirá a San Luis por la fecha 25
798285_0
Rangers luchará para seguir con su racha positiva ante su rival D. Puerto Montt
797164_2
Huachipato y Colo Colo no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
ohiggins calera 3
O’Higgins respira en la Liga de Primera tras vencer a Unión La Calera en Rancagua
Anuncios
798275_2
D. Antofagasta no logró superar la firmeza de Recoleta y cayó 2 a 1 tras un gol agónico
797160_2
D. La Serena se lo dio vuelta a Ñublense y le ganó 2 a 1 con gol agónico
daniel ramos
Luto en el fútbol regional: Fallece Daniel Ramos Machuca, el eterno capitán de Deportes Rengo
o'higgins vs unión la calera
O’Higgins vs Unión La Calera EN VIVO, Campeonato Nacional 2026 fecha 22: relato MINUTO A MINUTO
Anuncios
Mateo Nicolás junto a sus padres, Claudia González y Víctor Cabezas, en su hogar de Machalí
Mateo todavía corre y juega, pero sus padres luchan contra el tiempo para que pueda seguir caminando
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
ChatGPT Image 5 sept 2026, 23_17_10
Incendio afectó a automotora en Rancagua
En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco, el padre Arul celebró el 15 de septiembre, el tradicional Te Deum, para agradecer y elevar nuestras plegarias por Chile.
Una invitación a orar por la patria en el Te Deum
798272_2
San Marcos supera por 2-1 a D. Copiapó con gol agónico tras dar vuelta el partido
797158_2
Juan Martín Lucero ayudó con doblete a Universidad de Chile en victoria 4-2 frente a Coquimbo Unido
san nicolas3
San Nicolás de Tolentino regresará este domingo a su templo en La Estrella
rancagua naval 1
Fiesta en el Patricio Mekis: Deportes Rancagua golea a Naval con brillante ‘hat-trick’ de Camilo Leiton