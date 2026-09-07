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D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes

En la previa de D. Copiapó vs Magallanes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 9 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Eladio Rojas.

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El próximo miércoles 9 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, Magallanes enfrenta a D. Copiapó en el estadio Eladio Rojas, por el duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026.

Así llegan D. Copiapó y Magallanes

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó fue derrotado en el Carlos Dittborn frente a San Marcos por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 12 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

El anterior partido jugado por Magallanes acabó en empate por 0-0 ante U. San Felipe. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Copiapó se quedó con la victoria por 2 a 3.

El anfitrión está en el décimo puesto con 30 puntos (8 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG – 6 PE – 7 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
5 Magallanes 36 23 10 6 7 1
10 D. Copiapó 30 23 8 6 9 -5

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs U. San Felipe: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Curicó Unido: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Copiapó y Magallanes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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