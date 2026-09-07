Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz se miden por la fecha 25

Palpitamos la previa del choque entre Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Comparte esta noticia

Anuncios

El cotejo entre Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz, por la fecha 25 del campeonato 2026, se jugará el próximo miércoles 9 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Tierra de Campeones.

Así llegan Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Santiago Wanderers por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 9 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz viene de empatar 1-1 ante Unión Española. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 5 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 25 puntos (5 PG – 10 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG – 9 PE – 11 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
12 Deportes Iquique 25 23 5 10 8 3
15 Dep. Santa Cruz 18 23 3 9 11 -13

Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Rangers: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs U. San Felipe: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Unión Española: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs San Marcos: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
24 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
27 minutos hace
Slavia Praga vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
27 minutos hace
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
24 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
27 minutos hace
Anuncios
793869_0
Independiente del Valle vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
797863_0
Cienciano vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
Anuncios
793868_0
Corinthians se enfrentará a Estudiantes por la llave 1
793870_0
Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3
798283_0
D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes
797862_0
Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3
Anuncios
797861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Santa Fe y Vasco da Gama
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense
798280_0
U. San Felipe recibirá a San Luis por la fecha 25
798285_0
Rangers luchará para seguir con su racha positiva ante su rival D. Puerto Montt
797164_2
Huachipato y Colo Colo no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
ohiggins calera 3
O’Higgins respira en la Liga de Primera tras vencer a Unión La Calera en Rancagua
Anuncios
798275_2
D. Antofagasta no logró superar la firmeza de Recoleta y cayó 2 a 1 tras un gol agónico
797160_2
D. La Serena se lo dio vuelta a Ñublense y le ganó 2 a 1 con gol agónico
daniel ramos
Luto en el fútbol regional: Fallece Daniel Ramos Machuca, el eterno capitán de Deportes Rengo
o'higgins vs unión la calera
O’Higgins vs Unión La Calera EN VIVO, Campeonato Nacional 2026 fecha 22: relato MINUTO A MINUTO
Anuncios
Mateo Nicolás junto a sus padres, Claudia González y Víctor Cabezas, en su hogar de Machalí
Mateo todavía corre y juega, pero sus padres luchan contra el tiempo para que pueda seguir caminando
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
ChatGPT Image 5 sept 2026, 23_17_10
Incendio afectó a automotora en Rancagua
En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco, el padre Arul celebró el 15 de septiembre, el tradicional Te Deum, para agradecer y elevar nuestras plegarias por Chile.
Una invitación a orar por la patria en el Te Deum
798272_2
San Marcos supera por 2-1 a D. Copiapó con gol agónico tras dar vuelta el partido
797158_2
Juan Martín Lucero ayudó con doblete a Universidad de Chile en victoria 4-2 frente a Coquimbo Unido
san nicolas3
San Nicolás de Tolentino regresará este domingo a su templo en La Estrella
rancagua naval 1
Fiesta en el Patricio Mekis: Deportes Rancagua golea a Naval con brillante ‘hat-trick’ de Camilo Leiton