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Cobresal visita a Deportes Limache por la fecha 22

La previa del choque de Deportes Limache ante Cobresal, a disputarse en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar hoy desde las 20:00 horas. El árbitro será Mathí­as Riquelme Sepúlveda.

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Desde las 20:00 horas, Deportes Limache y Cobresal se enfrentan hoy, en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 22 del campeonato chileno.

Así llegan Deportes Limache y Cobresal

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

Deportes Limache sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Everton. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 9 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

Cobresal viene de derrotar a Palestino con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 7 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a Deportes Limache con un marcador de 2-5.

El local se ubica en el séptimo puesto con 30 puntos (9 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (6 PG – 3 PE – 12 PP).

Mathí­as Riquelme Sepúlveda será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
7 Deportes Limache 30 21 9 3 9 6
15 Cobresal 21 21 6 3 12 -8

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Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs U. La Calera: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Coquimbo Unido: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs U. Concepción: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Limache y Cobresal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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