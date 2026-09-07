Deportes Rengo no pudo sostener un 2-0 y terminó en tablas contra Santiago Morning

“Tenemos un mes no para recuperar, sino que para recriminarnos porque perdimos cuatro puntos en casa”. Palabras del técnico de Deportes Rengo Víctor Fuentes luego que su equipo desperdiciara una ventaja de 2-0 para terminar igualando 2-2 contra Santiago Morning.

El cuadro oro y cielo, en este lance disputado en el estadio Guillermo Guzmán Díaz, el conjunto local abrió el marcador por intermedio de Matías Meneses (24’) y David Salazar aumentó en el cierre de la primera parte para el parcial 2-0.

Pero, en el segundo tiempo, el partido cambió. “Hoy fuimos muy displicentes, pensamos que teníamos el partido ganado y no fue así. Les hicimos creer que nos podían empatar y lo hicieron”, dijo Fuentes. El descuento para el cuadro bohemio lo logró el malloino Gianfranco Raventos (53’) y la paridad definitiva llegó por intermedio de Kevin Rojas (84’).

Con el punto, Rengo llegó a 11 puntos en la cima de la liguilla por la permanencia, y volverá a la cancha el fin de semana del 4 de octubre, pues ahora debe cumplir con la fecha libre y además esperar el receso del torneo.

Rengo igualó 2-2 contra Santiago Morning. (Foto: Luis Román)

Ficha del partido

Deportes Rengo (2): Federico Molina, Joaquín López (62′, José Basualto), Kevin Serrano, Matías Navarrete, Jeckar Amaya, Juan Carrasco, Michel Quezada, Nicolás Basaure (35′, Francisco Rivera), Daniel Cordero (62′, Juan Díaz), David Salazar (73′, Zederick Vega), Matías Meneses (73′, Matías Recabal). DT: Víctor Fuentes.

Santiago Morning (2): Juan Cruz, Álvaro Rojas, David Montoya, Diego Faúndez (58′, Patrick Lobos), Marcelo Jorquera (81′, Kevin Rojas), Martín Almuna, Nicolás Palomo, Joaquín Monje (81′, Cristian Quezada), Martín Arancibia (36′, Gianfranco Raventos), Sebastián Salazar, Emerson Rubio. DT: Esteban Paredes.

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Árbitros: Agustín Valenzuela, Gabriel Vera, Rodrigo Concha, Nicolás Fuentes.

Amonestados: Carrasco, Díaz (REN); S. Salazar, Faúndez, Almuna (SMO).

Goles: 1-0, 24′, Meneses; 2-0, 45’+1′, Salazar; 2-1, 53′, Raventos; 2-2, 84′, Rojas.

Estadio: Guillermo Guzmán, Rengo.