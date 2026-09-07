Detienen a dos personas acusados de encender bengalas durante partido entre Santa Cruz y Unión Española

Dos personas fueron detenidas por Carabineros luego de ser identificadas como los responsables de encender bengalas durante el encuentro entre Deportes Santa Cruz y Unión Española, disputado en Santa Cruz.

El procedimiento fue realizado por personal de la Segunda Comisaría de Santa Cruz, que mediante el análisis de las cámaras de seguridad y el monitoreo desarrollado durante el partido logró identificar a los involucrados.

Ambos fueron detenidos al término del encuentro y trasladados hasta la unidad policial, por una infracción vinculada al artículo 13 de la Ley N° 19.327, normativa que regula la realización de espectáculos de fútbol profesional y establece sanciones para determinados delitos cometidos con motivo u ocasión de estos eventos.

El uso de elementos pirotécnicos al interior de los recintos deportivos se encuentra sujeto a las disposiciones de esta normativa y a las medidas de seguridad establecidas para los espectáculos de fútbol profesional.

Desde Carabineros destacaron el trabajo de monitoreo y revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad, procedimiento que permitió individualizar a los dos involucrados y concretar sus detenciones una vez finalizado el encuentro deportivo.