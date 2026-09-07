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El Teniente entregó elementos de protección personal a más de 60 pirquineros y artesanos de Pelequén

Además de los implementos, profesionales de la minera realizaron una charla para reforzar el trabajo seguro y así evitar enfermedades profesionales como la silicosis.

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El trabajo en torno a la piedra rosa de Pelequén es ampliamente reconocido y valorado, en un oficio que se ha transmitido hace generaciones. Pero este minucioso y delicado trabajo, esconde un peligro silencioso, el polvo de sílice, que ha causado diversos casos de enfermedades respiratorias en artesanos y pirquineros.

Ante ese escenario, el trabajo colaborativo entre Codelco División El Teniente, la Municipalidad de Malloa y la Seremi de Minería, fueron entregados Elementos de Protección Personal (EPP) a 66 trabajadores de los gremios de canteros, artesanos y dueños de talleres.

Carlos Vásquez, supervisor de Desarrollo Comunitario de División El Teniente, destacó que “como División, creemos firmemente en el trabajo colaborativo, en apoyar siempre a nuestras comunidades y su entorno. En Codelco sabemos de la importancia de la seguridad de los trabajadores de la minería y hoy estamos apoyando a quienes mantienen la tradición del trabajo de la piedra rosa de Pelequén, a que puedan desarrollar siempre, en toda circunstancia, un trabajo seguro”.

La importancia de prevenir

Además de la entrega de kits de seguridad con cascos, respiradores, overoles y zapatos de seguridad, profesionales de la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de División El Teniente realizaron una charla y capacitación en torno a la importancia y correcto uso de los EPP.

Cristian Morales Castro, presidente de la Asociación Gremial de Artesanos de Pelequén, señaló que esta ayuda es de vital importancia para el trabajo que realizan. “La mascarilla es indispensable y hoy se está trabajando para prevenir la silicosis. Lamentablemente, gente que conocemos ha fallecido por esta causa, personas con las que nos conocemos desde chicos y no queremos que nadie más pase por eso”, planteó.


El gerente de la Cooperativa de Pirquineros de Pelequén, Agustín Cornejo, subrayó que este aporte es significativo por el costo que tiene esta indumentaria: “Esta ayuda nos va a beneficiar demasiado para seguir evitando enfermar de silicosis. Eso es lo más importante, y agradecemos a Codelco y a las personas que hicieron esto para que nosotros podamos cuidarnos”.

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Gamariel Castro, artesano en piedra de Pelequén, valoró la entrega de elementos de seguridad personal debido a que “comprar estas piezas por nuestra cuenta sale bastante caro. Es un aporte fundamental y se agradece. Es importante lo que se nos explicó sobre utilizar de buena forma las mascarillas, porque hay muchos colegas complicados. Lo que se hizo hoy día fue bonito y ejemplar, y representa una gran ayuda para nosotros”.

Esfuerzo compartido

Las autoridades, en tanto, destacaron el trabajo en conjunto para materializar esta actividad.

Luis Barra, alcalde de Malloa, planteó que “la entrega de estos kits y compartir por los pirquineros tiene un tremendo valor para nosotros”; mientras que la seremi de Minería, Carla Ortiz, agradeció el apoyo de El Teniente “para apoyar a quienes trabajan y mantienen vivas las tradiciones productivas de nuestra región”.

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