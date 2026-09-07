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Emergencia estructural movilizó a bomberos de San Vicente de Tagua Tagua

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Bomberos de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua trabajó en una emergencia relacionada con una emanación de humo, en el sector de Riesco Abajo, altura de la estación de servicio Aramco.

En el lugar se constató un sobrecalentamiento de un empalme eléctrico ubicado en el entretecho, lo que provocó un amago de incendio que fue controlado inicialmente por los locatarios. El fuego habría alcanzado material aislante tipo plumavit, por lo que Bomberos realizó la revisión del sector para descartar una mayor propagación.

La complejidad de la emergencia radicaba en que, de haber continuado avanzando el fuego, podría haber comprometido bodegas y locales comerciales aledaños a la estación de servicio Aramco. Tras la labor de bomberos se logró controlar la situación.

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