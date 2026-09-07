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Estadio Codelco El Teniente fue sede de la “Jornada de Educación Vial” para Jardines Infantiles de Rancagua

Estadio Codelco El Teniente fue sede de la “Jornada de Educación Vial” para Jardines Infantiles de Rancagua

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Pequeños conductores, a bordo de autos de juguete, recorrieron calles a pequeña escala, donde aprendieron la importancia de respetar los semáforos, las señaléticas y los pasos habilitados, mientras integrantes de Carabineros los guiaban en cada recorrido. Así se vivió la primera “Jornada de Educación Vial” 2026 en el Estadio Codelco El Teniente, que reunió a cerca de 200 niños(as) y apoderados(as) de cinco establecimientos educacionales de Rancagua.

En la actividad, participaron los jardines infantiles Santa Gemita, Dintrans y Ventanita de Ilusión, además de los niveles de prebásica de los colegios Isabel Riquelme y España de Rancagua. La jornada contempló circuitos y estaciones educativas donde las y los participantes interactuaron con bicicletas, motos y otros vehículos en escala, aprendiendo sobre seguridad vial a través del juego.

Rómulo García, coordinador del programa Experiencia Estadio de Codelco División El Teniente, sostuvo que “dentro de nuestros pilares fundamentales está la educación y, en este caso, la educación vial, que es muy importante para que los niños y niñas, desde pequeños, conozcan y respeten las reglas y normas de tránsito, desarrollen conciencia sobre su seguridad y también conozcan el trabajo que realiza Carabineros en este contexto”.

Gabriela Rivera, coordinadora Técnico Pedagógica de la Corporación Municipal de Rancagua, explicó que “este tipo de experiencias educativas permiten realizar un trabajo colaborativo con distintas instituciones, lo que favorece los aprendizajes de los niños y niñas a través del juego y de espacios educativos abiertos a la comunidad, donde los principales protagonistas son los niños, en conjunto con sus familias”.

“Tuvimos la oportunidad de compartir con niños de distintos establecimientos educativos, jardines infantiles y colegios, para enseñarles sobre tránsito vehicular, desplazamiento peatonal y las funciones que realiza Carabineros. Buscamos que conozcan y respeten las señalizaciones de tránsito y comprendan la importancia de la seguridad vial”, detalló Cristian Mena, capitán de la Tercera Comisaría Rancagua Oriente de Carabineros de Chile.

El juego como herramienta para aprender

Junto con los circuitos viales, la jornada incorporó distintos stands destinados a la lectura y el aprendizaje didáctico en la materia. De forma paralela, tuvieron la oportunidad de participar en un escenario principal con baile entretenido y espacios de esparcimiento. De esta manera, los contenidos se abordaron desde distintas experiencias, combinando movimiento, juego y participación familiar.

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Desde las comunidades educativas, agradecieron estos espacios. “A través del juego logramos un aprendizaje significativo para ellos. Aprenden a cuidarse y también a cuidar a los demás. Esta información es súper importante porque ellos también la llevan a sus casas y así educan a sus familias”, destacó Camila Contreras, educadora del Jardín Infantil Dintrans.

“Quisimos crear un mundo de niños en torno a la educación vial, para que disfruten de este proceso, al aprender a través del juego. Es muy importante generar conciencia desde pequeños, porque al salir de sus casas, van incorporando estos aprendizajes que también transmiten en sus hogares”, agregó Michelle Campbell, educadora del Jardín Infantil Ventanita de Ilusión.

La experiencia también fue valorada por los propios protagonistas. “Aprendí que hay que tener mucho cuidado en la calle, protegernos y estar atentos a las personas que necesitan cruzar”, contó Daymar Niño, estudiante del Jardín Infantil Dintrans. En tanto, Diego Calderón, del Jardín Infantil Ventanita de Ilusión, añadió que “nos enseñaron a tener cuidado en la calle y aprendimos de los letreros”.

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