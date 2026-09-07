Fundación Integra O’Higgins reconoce a diez agentes educativas por su valioso aporte a las comunidades

En dependencias de Fundación Integra O’Higgins se realizó una jornada de reconocimiento a diez agentes educativas de la región, destacadas por sus propios equipos por su compromiso y aporte al desarrollo de las comunidades educativas.

La iniciativa buscó relevar el trabajo que realizan diariamente estas trabajadoras en distintos territorios de O’Higgins, considerando aspectos como la vinculación con las familias, la promoción del bienestar de niñas y niños, el trabajo colaborativo con sus equipos y los resultados alcanzados en materia de gestión pedagógica.

Las homenajeadas participaron de esta significativa instancia junto a la directora regional de Fundación Integra O’Higgins, Poulette Burgos Figueroa; la jefa de Calidad Educativa, Alejandra Toro, y la jefa de Educación, Laura Paredes, quienes compartieron con ellas y valoraron su compromiso y trayectoria en la institución.

“Para Fundación Integra es muy significativo poder compartir y reconocer a estas diez destacadas agentes educativas, quienes desde sus distintos territorios son verdaderas agentes de cambio social. Este reconocimiento busca poner en valor su compromiso, dedicación y la profunda vocación con que, día a día, acompañan a niñas, niños, familias y equipos. Con su trabajo y su manera de educar, contribuyen a construir una Educación Transformadora y a generar experiencias que dejan huella en la vida de las niñas y los niños”, destacó la directora regional, Poulette Burgos Figueroa.

Un reconocimiento que nace desde los propios equipos

Las diez trabajadoras fueron seleccionadas a partir del reconocimiento de sus propios equipos, poniendo en valor aquellas prácticas y actitudes que contribuyen a fortalecer el trabajo educativo y la convivencia al interior de los establecimientos.

Las agentes educativas reconocidas fueron Ximena Zamorano Pino, del jardín infantil Las Canteras de Pelequén; María Cecilia Contreras Lillo, del jardín infantil Trencito de Sueños; Valeska Peñaloza López, de la sala cuna Pequeñas Lumbreras; Yanina Oteíza Jiménez, de la sala cuna Sol de Rodeo; Fresia Palma Rojas, del jardín infantil San José Obrero; Carla Bravo Silva, de la sala cuna Pequeños Artistas; Claudia Padilla Galaz, del jardín infantil Peumayén; Estefanía Vega Vera, del jardín infantil Florillito; Bárbara Muñoz Caris, de la sala cuna Valle Ositos, y Carmen Gloria Lizana Orrego, del jardín infantil Amanecer.

Anuncios

Para Estefanía Vega Vera, agente educativa del jardín infantil Florillito, recibir este reconocimiento fue una experiencia especialmente significativa. “Me siento muy orgullosa, feliz y honrada. No me lo esperaba, pero es muy gratificante haber sido seleccionada por mi propio equipo del establecimiento. No puedo más que expresar mi agradecimiento”, señaló.

En tanto, Bárbara Muñoz Caris, de la sala cuna Valle Ositos, valoró el reconocimiento como una motivación para continuar desarrollando su labor con compromiso. “Este reconocimiento lo recibo con mucha alegría y me da fuerzas para seguir trabajando con aún más compromiso. También quisiera relevar el trabajo que realizan mis compañeras, porque una no trabaja sola en la sala. Eso hace que cada una nos fortalezcamos con las habilidades de la otra”, expresó.

La jornada permitió así reconocer no solo el compromiso individual de las homenajeadas, sino también la importancia del trabajo colaborativo que se desarrolla diariamente en las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra, donde cada integrante de los equipos cumple un rol fundamental para favorecer el aprendizaje, bienestar y desarrollo integral de niñas y niños.