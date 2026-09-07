Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Incendio destruye dos viviendas y deja a siete personas damnificadas en Rancagua

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios


Un incendio de grandes proporciones se registró durante la tarde de este lunes en la comuna de Rancagua, específicamente en calle Los Corrales, en la población Coya Pangal, generando una extensa columna de humo que pudo ser apreciada desde distintos puntos de la capital regional.


La emergencia movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, que concurrió al lugar con tres carros de material mayor: B5, Q4 y RB3, cuyos voluntarios trabajaron intensamente para controlar la propagación de las llamas.


Producto del incendio, dos viviendas resultaron afectadas y quedaron prácticamente destruidas en su totalidad, dejando a siete personas damnificadas. Afortunadamente, los ocupantes lograron rescatar a sus mascotas desde el interior de los inmuebles.


Bomberos logró evitar que el fuego alcanzara construcciones colindantes, situación que finalmente pudo ser controlada gracias al rápido despliegue de los voluntarios. La emergencia no dejó personas lesionadas y, cerca de las 18:00 horas, la situación ya se encontraba controlada.


Respecto del origen del siniestro, se inició la investigación correspondiente para establecer las circunstancias en que se produjo. Entre las hipótesis preliminares se encuentra una eventual falla eléctrica, lo que deberá ser determinado mediante las pericias respectivas.


El incendio generó gran preocupación y expectación entre los vecinos del sector, quienes observaron el intenso trabajo de los voluntarios para contener las llamas y evitar que la emergencia alcanzara mayores proporciones.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Vitória y Grêmio
4 minutos hace
EN VIVO: Orense ya gana 1-0 ante Guayaquil City en el estadio Nueve de Mayo
4 minutos hace
EN VIVO: Leones FC aventaja a Mushuc Runa por 1 a 0
6 minutos hace
EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Vitória y Grêmio
4 minutos hace
EN VIVO: Orense ya gana 1-0 ante Guayaquil City en el estadio Nueve de Mayo
4 minutos hace
Anuncios
797162_0
EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Deportes Limache lidera 1-0 sobre Cobresal
PAÑUELOS AL VIENTO1
Más de mil estudiantes dieron vida a una nueva versión de “Pañuelos al Viento” en San Fernando
Anuncios
rengo morning 1
Deportes Rengo no pudo sostener un 2-0 y terminó en tablas contra Santiago Morning
Ministra de Educación, María Paz Arzola
“Menos burocracia, más aprendizajes”: Columna de opinión – ministra de Educación, María Paz Arzola
_DSC0783.jpg
Estadio Codelco El Teniente fue sede de la “Jornada de Educación Vial” para Jardines Infantiles de Rancagua
FOT07700
El Teniente entregó elementos de protección personal a más de 60 pirquineros y artesanos de Pelequén
Anuncios
Fotografia 2
La chamantera de Doñihue que vistió a Juan Pablo II llevó ahora su tradición hasta La Moneda
1 emergencia san vicente
Emergencia estructural movilizó a bomberos de San Vicente de Tagua Tagua
1 detenidos santa cruz...
Detienen a dos personas acusados de encender bengalas durante partido entre Santa Cruz y Unión Española
1 defensoria....
Seguridad de defensores que ingresan a cárceles marca primera reunión entre Defensoría y nueva jefa de Gendarmería en O’Higgins
jose miguel lipan
José Miguel Lipán representará a Chile en el Mundial de Tiro con Arco en Estados Unidos
linares colchagua
Segunda División: Colchagua comienza a despedirse del ascenso tras nueva derrota
Anuncios