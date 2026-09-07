Incendio destruye dos viviendas y deja a siete personas damnificadas en Rancagua



Un incendio de grandes proporciones se registró durante la tarde de este lunes en la comuna de Rancagua, específicamente en calle Los Corrales, en la población Coya Pangal, generando una extensa columna de humo que pudo ser apreciada desde distintos puntos de la capital regional.



La emergencia movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, que concurrió al lugar con tres carros de material mayor: B5, Q4 y RB3, cuyos voluntarios trabajaron intensamente para controlar la propagación de las llamas.



Producto del incendio, dos viviendas resultaron afectadas y quedaron prácticamente destruidas en su totalidad, dejando a siete personas damnificadas. Afortunadamente, los ocupantes lograron rescatar a sus mascotas desde el interior de los inmuebles.



Bomberos logró evitar que el fuego alcanzara construcciones colindantes, situación que finalmente pudo ser controlada gracias al rápido despliegue de los voluntarios. La emergencia no dejó personas lesionadas y, cerca de las 18:00 horas, la situación ya se encontraba controlada.



Respecto del origen del siniestro, se inició la investigación correspondiente para establecer las circunstancias en que se produjo. Entre las hipótesis preliminares se encuentra una eventual falla eléctrica, lo que deberá ser determinado mediante las pericias respectivas.



El incendio generó gran preocupación y expectación entre los vecinos del sector, quienes observaron el intenso trabajo de los voluntarios para contener las llamas y evitar que la emergencia alcanzara mayores proporciones.

