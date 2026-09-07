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Independiente del Valle vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Flamengo se enfrentan en el Coloso de El Batán, con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa. El duelo se jugará el jueves 10 de septiembre desde las 21:30 horas.

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Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores, Ind. del Valle juega ante Flamengo el jueves 10 de septiembre. El duelo se disputa desde las 21:30 horas, en el Coloso de El Batán.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2020, y Flamengo lo ganó por 4 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Facundo Tello Figueroa.

Fecha y rival de Independiente del Valle en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Flamengo: 17 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Independiente del Valle: 17 de septiembre – 21:30 (hora Argentina)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 3 vs UCV 1 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Independiente del Valle 3 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: UCV 2 vs Independiente del Valle 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 4 vs Libertad 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Tolima 0 vs Independiente del Valle 1 (18 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 3 vs Tolima 1 (25 de agosto)
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto)
Horario Independiente del Valle y Flamengo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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