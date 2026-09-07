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José Miguel Lipán representará a Chile en el Mundial de Tiro con Arco en Estados Unidos

El alumno de la Universidad de O’Higgins integra la Selección Nacional y competirá en la categoría Campo del certamen que se desarrollará en Yankton, Estados Unidos.

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Lo que comenzó como una fascinación infantil por el arco y la flecha, alimentada por películas y videojuegos, se transformó años después en una disciplina deportiva que hoy llevará a José Miguel Lipán desde la región de O’Higgins hasta Estados Unidos para representar a Chile.

El estudiante de primer año de Nutrición y Dietética de la Universidad de O’Higgins forma parte de la Selección Nacional que participará en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Campo y 3D 2026, que se desarrollará entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre en Yankton, Dakota del Sur. José Miguel competirá en la modalidad de Campo.

Su clasificación no fue una sorpresa, sino la concreción de uno de los principales objetivos que se había propuesto para esta temporada. Durante el año participó en las instancias clasificatorias con la mirada puesta precisamente en conseguir un lugar para representar al país. “La verdad es que este año me preparé para representar a Chile en este campeonato. Estuve en los clasificatorios y quedé, entonces era un objetivo para el cual venía trabajando”, explica.

En Machalí perfeccionó su talento

Aunque su interés por el tiro con arco nació mucho antes, recién en 2023 descubrió que aquella afición podía convertirse en una práctica deportiva. Comenzó entonces a buscar alternativas para entrenar cerca de su hogar hasta encontrar el Club Alicanto de Machalí, espacio donde actualmente desarrolla su preparación.

“El tiro con arco a lo largo de mi vida siempre me ha gustado, gracias a películas, videojuegos y otras cosas. En 2023 lo conocí como disciplina deportiva, así que empecé a buscar clubes locales donde pudiera participar, hasta que encontré un club en Machalí donde practico”, detalla.

En pocos años, ese interés comenzó a traducirse en resultados. Entre sus experiencias competitivas destaca un subcampeonato escolar obtenido durante 2025 y su nominación para participar en un Panamericano en México, competencia a la que finalmente no pudo asistir. A ello se suman diferentes medallas conseguidas durante su trayectoria.

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Ahora, frente a su primera experiencia en un campeonato mundial, José Miguel prefiere no concentrar sus expectativas exclusivamente en una posición o una medalla. Su desafío personal pasa por responder a todo el trabajo realizado para llegar hasta esta instancia.

“Mis expectativas principales, más que ir por una posición o una medalla, son hacer un buen trabajo, mantenerme fiel a mi disparo y disfrutar cada segundo de ese torneo. Es un privilegio y tengo que aprovechar estar ahí”, asegura.

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