La chamantera de Doñihue que vistió a Juan Pablo II llevó ahora su tradición hasta La Moneda

La tradición textil de Doñihue llegó hasta el Palacio de La Moneda de la mano de Julia Peralta, reconocida chamantera de la comuna que en 1987 confeccionó y entregó una casulla al papa Juan Pablo II durante su visita a Chile.

Esta vez, la artesana llegó hasta la sede de Gobierno para entregar personalmente una manta al Presidente de la República, José Antonio Kast, en un encuentro gestionado por el diputado por el Distrito 15, Fernando Ugarte.

La visita se concretó a partir de un encuentro previo entre el Mandatario y Julia Peralta en Doñihue. En esa oportunidad, Kast conoció el trabajo de la artesana y quedó pendiente la entrega de una de sus creaciones.

“Julia representa una parte muy importante de la historia y la identidad de Doñihue. Para nosotros era importante generar este espacio para que su trabajo y nuestras tradiciones estuvieran presentes en La Moneda”, señaló el diputado Fernando Ugarte.

Peralta posee una extensa trayectoria vinculada a la artesanía tradicional de Doñihue. Su vínculo con hitos de relevancia nacional se remonta a 1987, cuando confeccionó una casulla que fue entregada al papa Juan Pablo II durante su histórica visita a Chile.

En esta ocasión, la chamantera estuvo acompañada por tres de sus nietos. Dos de ellas también se dedican a la artesanía y han dado continuidad al oficio familiar mediante nuevas expresiones vinculadas a la joyería y el trabajo en cuero.

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Durante la jornada, la familia también compartió con la Primera Dama, María Pía Adriasola, y participó en el izamiento de la Gran Bandera Nacional, ceremonia realizada con motivo del inicio del Mes de la Patria.

La visita permitió llevar hasta La Moneda una expresión tradicional de Doñihue y visibilizar la continuidad de un oficio artesanal que forma parte de la identidad cultural de la comuna y de la Región de O’Higgins.