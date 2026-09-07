Lucas Bovaglio valoró el sufrido triunfo de O’Higgins y el fin de la mala racha en El Teniente

En un compromiso vibrante y de gran suspenso disputado en el Estadio El Teniente, ante 4.868 espectadores, O’Higgins consiguió una vital victoria por 2-1 frente a Unión La Calera. El triunfo le permitió al «Capo de Provincia» alcanzar las 27 unidades en la tabla de posiciones, rompiendo una racha de cinco meses sin ganar como local.

Por lo anterior, el técnico Lucas Bovaglio analizó el momento del equipo, indicando que, por un momento, se le aparecieron los fantasmas del pasado.

Se tenía que ganar

Tras el silbato final, el director técnico de O’Higgins, no ocultó su desahogo por la obtención de los tres puntos. «Bueno, por sobre todas las cosas, lo que yo le doy un valor tremendamente significativo es haber ganado nuevamente en casa por sobre todas las cosas. Hoy el equipo tenía que ganar y lo hizo», declaró con firmeza.

A pesar de la alegría, Bovaglio fue autocrítico respecto al desarrollo del juego y reconoció que, tras una primera mitad donde se sintieron superiores, el trámite se les complicó tras el descuento cementero. «Terminamos incómodos, terminamos sufriendo innecesariamente porque podríamos haber aumentado el marcador y no lo pudimos hacer, y cuando teníamos que sostener la pelota lejos de nuestro arco, la perdíamos muy rápido», analizó.

Para el estratega, la carga emocional de los meses sin ganar en El Teniente y los recuerdos de duelos pasados jugaron un rol preponderante en la inseguridad del plantel durante la segunda mitad. «Yo creo que el descuento del rival hizo que el equipo tenga inseguridad. Yo creo que se nos vinieron a la cabeza los fantasmas de lo que había pasado en la primera rueda allá en La Calera, donde ganábamos por tres goles y lo terminamos empatando tres a tres (…). Esa necesidad imperiosa de ganar en algún momento nos llegó a pesar, pero se volvió al triunfo y es un alivio», confesó Bovaglio, añadiendo que «cuando Calera hace el 2 a 1, a nosotros nos agarró algo de inseguridad, nos agarró cierto temor».

Los rancagüinos volvieron a festejar en Rancagua por el Torneo Nacional, un hecho que hay que valorar sostuvo el técnico Lucas Bovaglio. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

La complejidad del rival y los ajustes para «cerrar» el partido

A pesar de la incómoda posición de Unión La Calera en el fondo de la tabla de posiciones, el DT celeste dejó en claro que nunca esperaron un encuentro sencillo, valorando las virtudes del adversario. «Nosotros sabíamos que iba a ser difícil porque todos los partidos de Calera se definen por detalles», enfatizó. En ese sentido, añadió que «la realidad de Calera en la tabla no refleja lo que son los partidos de Calera. Los partidos de Calera son muy parejos, muy apretados».

Bovaglio también definió el perfil actual de su escuadra, distanciándose de la idea de que su equipo pueda resolver los encuentros de forma holgada. «No somos un equipo que gane por cuatro o cinco goles, que tengamos partido que terminemos floreando, no sin sufrir (…). Normalmente cuando ganamos, ganamos sin estar holgados y hoy sucedió lo mismo».

Anuncios

Respecto a las modificaciones en la segunda mitad, donde apostó por una propuesta más conservadora con el ingreso de nombres como Tomás Avilés, Leandro Díaz y Cristian Morales para consolidar un «doble lateral» por las bandas, el técnico asumió la responsabilidad táctica. «Elegimos cerrar el partido con (…) jugadores de mayor característica defensiva (…). A veces también nosotros somos responsables de ese mal cierre», apuntó, aunque remarcó que «los muchachos hicieron en líneas generales lo que le pedimos» y que «lo más importante era reencontrarnos con la victoria después de ese triunfo en abril».

El fallo del VAR y la mira puesta en Audax Italiano

La máxima tensión de la jornada se vivió a falta de un minuto para el pitazo final, cuando el árbitro Franco Jiménez sancionó un lanzamiento penal para La Calera. No obstante, el VAR alertó sobre una posición de adelanto previa del delantero Sebastián Sáez, ahogando el grito de empate visitante.

En ese sentido, Bovaglio se mostró aliviado por la resolución. «La jugada polémica tal vez que pudo haber generado un poquitico más de duda fue la última, la del penal, que el juez de línea no levanta y el offside de Sacha era claro. Por suerte en esta oportunidad el VAR hizo justicia», sentenció el timonel rancagüino.

Con la tarea cumplida, O’Higgins ya planifica su próximo desafío, que será visitar a Audax Italiano el próximo domingo en La Florida.

Para Bovaglio, este triunfo debe ser el punto de partida de un nuevo impulso anímico. «Ojalá que este triunfo nos libere, nos dé un poco más de seguridad y que en ese alivio que pudimos encontrar hoy empecemos a mostrar signos de maduración y de crecimiento», concluyó esperanzado el estratega celeste.

Bovaglio saludando a Martín Cicotello. El técnico calerano debió ser trasladado hasta Fusat para ser atendido por una descompensación de salud. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Técnico visitante fue trasladado a una clínica post partido

El director técnico de Unión La Calera, Martín Cicotello, tuvo que ser trasladado hasta Fusat una vez concluida su conferencia de prensa pues, sufrió una arritmia.

El club visitante informó que, luego de ser estabilizado, el argentino retornó hacia Viña del Mar junto a la delegación y el plantel de futbolistas.