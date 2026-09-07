Machalí se corona campeón regional de cueca de personas mayores

Con los pañuelos al viento, el ritmo de la cueca y el entusiasmo de decenas de participantes, Peumo se convirtió en el escenario de una verdadera fiesta de las tradiciones chilenas. Hasta la comuna llegaron parejas de distintos puntos de O’Higgins para ser parte del Campeonato Regional de Cueca de Personas Mayores, que tuvo como grandes ganadores a los representantes de Machalí.

María de la Luz Vergara Arena y Horacio Pavez González fueron la pareja que logró conquistar al jurado y quedarse con el primer lugar regional, llevando con orgullo el nombre de Machalí y demostrando sobre la pista el talento, la coordinación y el amor por nuestra danza nacional.

El triunfo fue celebrado como un reconocimiento a su presentación, a la dedicación y al entusiasmo con que las personas mayores mantienen vivas las tradiciones. Con sus pañuelos, vueltas y zapateos, la pareja machalina se convirtió en protagonista de una jornada que tuvo a la cueca como punto de encuentro entre distintas generaciones y comunas.

QUINTA SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO LUGAR

El segundo lugar fue para Viviana Martínez Escobar y Marcelo Zúñiga Trujillo, representantes de Quinta de Tilcoco, quienes también destacaron por su presentación y por el entusiasmo desplegado durante la competencia. La pareja recibió el reconocimiento de los asistentes, sumándose a una celebración que permitió poner en valor el talento de las personas mayores y su permanente aporte a la cultura y las tradiciones de la región.

En tanto, el tercer lugar quedó en manos de Luz Mónica Devia Pérez y Juan Orlando Salinas Díaz, representantes de Chépica, quienes completaron el podio de este campeonato regional.

De esta manera, Machalí, Quinta de Tilcoco y Chépica se transformaron en las comunas protagonistas de una jornada que tuvo como denominador común la alegría, el compañerismo y el amor por la cueca.

El encuentro realizado en Peumo permitió, además, relevar la importancia de generar espacios de participación y reconocimiento para las personas mayores, quienes demostraron una vez más que las tradiciones no tienen edad y que la cueca sigue siendo una de las expresiones más queridas de nuestra identidad nacional, porque en cada vuelta, cada pañuelo y cada zapateo también hay historia, recuerdos y orgullo por las raíces. Y esta vez, fue Machalí quien llevó ese orgullo hasta lo más alto del podio regional.