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Más de mil estudiantes dieron vida a una nueva versión de “Pañuelos al Viento” en San Fernando

La tradicional actividad, organizada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Fernando, reunió a estudiantes de más de una veintena de establecimientos educacionales para celebrar la cueca y las tradiciones nacionales.

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Más de un millar de estudiantes participaron en una nueva versión de “Pañuelos al Viento”, tradicional encuentro que cada año organiza el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Fernando con el objetivo de promover y mantener viva la práctica de la cueca entre los estudiantes de la comuna.

La actividad se desarrolló este viernes en el frontis del edificio municipal, donde las distintas delegaciones se reunieron para bailar cueca y compartir en torno a las tradiciones nacionales, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La jornada convocó a estudiantes de más de una veintena de establecimientos educacionales y contó con la participación musical del conjunto folclórico Raíces Colchagüinas, que acompañó a las delegaciones durante el encuentro.

En esta oportunidad participaron estudiantes de la Escuela Isabel La Católica, Instituto San Fernando, Escuela Washington Venegas, Liceo Neandro Schilling, Colegio Hermano de Asís, Colegio Americano, Elefante Melodía, Colegio Angostura, Escuela Jorge Muñoz Silva, Escuela María Luisa Bouchon, Escuela Pedro Morales Barrera, Villa Centinela, Colegio El Real, Colegio San Esteban, Colegio Inmaculada Concepción, Liceo Técnico Bicentenario Felisa Tolup, Colegio Hans Christian Andersen, Colegio Abraham Lincoln, Escuela Padre Pío, Liceo José Gregorio Argomedo, Liceo Eduardo Charme, San Fernando College, Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos, Colegio Olegario Lazo Baeza, Colegio Hermano Fernando de la Fuente, Colegio Hiram y Liceo Industrial.

La actividad fue encabezada por el alcalde Pablo Silva Pérez y contó con la presencia de los concejales Marta Cádiz, María José Alemán, Juan Muñoz, Cristián Calderón y Paz Belén Rodríguez; los consejeros regionales Alejandro Díaz y Edgardo Vargas; el director ejecutivo (S) del SLEP, Felipe Muñoz; la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo, Sonia Pavez; además de representantes del Ejército y la PDI.

Durante su saludo, el alcalde destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y, especialmente, de transmitirlas a las nuevas generaciones.

“Cuando vemos esta Plaza de Armas llena de jóvenes bailando cueca, aprendiendo sus pasos, levantando sus pañuelos y disfrutando de nuestra música, entendemos que nuestras tradiciones tienen futuro”, señaló el jefe comunal.

En esa línea, agregó que uno de los objetivos de la Municipalidad es que la cueca no sea solamente un recuerdo de la historia nacional, sino que continúe siendo una expresión presente en las plazas, escuelas y hogares de San Fernando.

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“Y mientras sean nuestros niños y jóvenes quienes la hagan suya, nuestras tradiciones van a seguir vibrando con fuerza en San Fernando”, afirmó.

De esta manera, “Pañuelos al Viento” volvió a reunir a la comunidad educativa sanfernandina en torno a la música y el baile nacional, reafirmando el compromiso municipal con la promoción de la cultura y las tradiciones chilenas durante el Mes de la Patria.

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