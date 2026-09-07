Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3

Te contamos la previa del duelo Palmeiras vs Liga de Quito, que se enfrentarán en el estadio Nubank Parque el próximo miércoles 9 de septiembre a las 21:00 horas. Jesús Valenzuela Sáez será el árbitro del partido.

Comparte esta noticia

Anuncios

Palmeiras recibe a LDU Quito el próximo miércoles 9 de septiembre. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Copa Libertadores se jugará desde las 21:00 horas en el estadio Nubank Parque.

En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2025, y Palmeiras resultó vencedor por 4 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto)
Horario Palmeiras y Liga de Quito, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
23 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
25 minutos hace
Slavia Praga vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
26 minutos hace
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
23 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
25 minutos hace
Anuncios
793869_0
Independiente del Valle vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
797863_0
Cienciano vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
Anuncios
793868_0
Corinthians se enfrentará a Estudiantes por la llave 1
798284_0
Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz se miden por la fecha 25
798283_0
D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes
797862_0
Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3
Anuncios
797861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Santa Fe y Vasco da Gama
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense
798280_0
U. San Felipe recibirá a San Luis por la fecha 25
798285_0
Rangers luchará para seguir con su racha positiva ante su rival D. Puerto Montt
797164_2
Huachipato y Colo Colo no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
ohiggins calera 3
O’Higgins respira en la Liga de Primera tras vencer a Unión La Calera en Rancagua
Anuncios
798275_2
D. Antofagasta no logró superar la firmeza de Recoleta y cayó 2 a 1 tras un gol agónico
797160_2
D. La Serena se lo dio vuelta a Ñublense y le ganó 2 a 1 con gol agónico
daniel ramos
Luto en el fútbol regional: Fallece Daniel Ramos Machuca, el eterno capitán de Deportes Rengo
o'higgins vs unión la calera
O’Higgins vs Unión La Calera EN VIVO, Campeonato Nacional 2026 fecha 22: relato MINUTO A MINUTO
Anuncios
Mateo Nicolás junto a sus padres, Claudia González y Víctor Cabezas, en su hogar de Machalí
Mateo todavía corre y juega, pero sus padres luchan contra el tiempo para que pueda seguir caminando
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
ChatGPT Image 5 sept 2026, 23_17_10
Incendio afectó a automotora en Rancagua
En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco, el padre Arul celebró el 15 de septiembre, el tradicional Te Deum, para agradecer y elevar nuestras plegarias por Chile.
Una invitación a orar por la patria en el Te Deum
798272_2
San Marcos supera por 2-1 a D. Copiapó con gol agónico tras dar vuelta el partido
797158_2
Juan Martín Lucero ayudó con doblete a Universidad de Chile en victoria 4-2 frente a Coquimbo Unido
san nicolas3
San Nicolás de Tolentino regresará este domingo a su templo en La Estrella
rancagua naval 1
Fiesta en el Patricio Mekis: Deportes Rancagua golea a Naval con brillante ‘hat-trick’ de Camilo Leiton