Por la llave 2 se enfrentarán Santa Fe y Vasco da Gama

Mañana desde las 19:00 horas, El Cardenal y Vasco se enfrentarán por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El duelo tendrá lugar en el Campín.
Darío Herrera fue designado para controlar el partido.
Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoffs Octavos: Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio)
- Playoffs Octavos: Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio)
- Octavos de Final: Santa Fe 0 vs River Plate 0 (19 de agosto)
- Octavos de Final: River Plate 1 vs Santa Fe 1 (7-8 en penales a favor de Santa Fe) (26 de agosto)
Los resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)
- Playoffs Octavos: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)
- Playoffs Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)
- Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Olimpia 1 vs Vasco da Gama 4 (20 de agosto)
Horario Santa Fe y Vasco da Gama, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
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