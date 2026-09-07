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Proyecto busca ampliar red de telecomunicaciones de emergencia en Pichilemu y cubrir todo el borde costero

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Pichilemu podría fortalecer su sistema de telecomunicaciones para emergencias con la instalación de una nueva antena en el Cerro La Cruz, como parte del proyecto de ampliación de la Red VHF Digital que impulsa el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en la Región de O’Higgins.

La iniciativa fue presentada durante una reunión entre el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, el director regional de Senapred O’Higgins, Marcelo Montesinos, y el director comunal de Gestión del Riesgo y Desastres, Alonso Vargas Valencia.

El proyecto considera aumentar de seis a 19 las estaciones repetidoras de la Red VHF Digital en la región. En el caso de Pichilemu, la nueva antena estaría ubicada en el Cerro La Cruz, un punto estratégico que permitiría extender la cobertura de la señal a lo largo del borde costero, desde Cáhuil hasta Topocalma.

De concretarse, la nueva infraestructura permitirá mejorar las comunicaciones durante situaciones de emergencia, facilitando la coordinación entre los equipos que trabajan en terreno frente a incendios, inundaciones, terremotos u otras contingencias.

Según lo expuesto en la reunión, la ampliación de la red también fortalecería las labores de seguridad pública y la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia en la comuna.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de infraestructura resulta clave para mejorar la coordinación operativa y reforzar la preparación de Pichilemu frente a eventuales desastres naturales o emergencias.

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