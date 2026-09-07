Rangers luchará para seguir con su racha positiva ante su rival D. Puerto Montt

D. Puerto Montt y Rangers se enfrentan mañana, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Bicentenario Chinquihue. El partido corresponde a la fecha 25 del campeonato 2026.

Así llegan D. Puerto Montt y Rangers

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt sacó un triunfo frente a Curicó Unido, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido empatado y 3 perdidos, con una cifra de 9 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Deportes Temuco. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Puerto Montt fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el octavo puesto con 34 puntos (10 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG – 6 PE – 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18 2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15 3 San Luis 38 23 10 8 5 8 8 D. Puerto Montt 34 23 10 4 9 -2 16 Rangers 15 23 3 6 14 -17

Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 26: vs Magallanes: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs D. Copiapó: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 26: vs Deportes Iquique: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs D. Antofagasta: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar

Horario D. Puerto Montt y Rangers, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

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