Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3

La previa del choque de Santos ante Atlético Mineiro, a disputarse en el Vila Belmiro el miércoles 9 de septiembre desde las 19:00 horas. El árbitro será Alexis Herrera.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Santos y Atl.Mineiro se miden el miércoles 9 de septiembre por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19:00 horas y se jugará en el Vila Belmiro.

Alexis Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)
  • Playoffs Octavos: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)
  • Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)
  • Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Macará 0 vs Santos 0 (20 de agosto)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)
Horario Santos y Atlético Mineiro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios

Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3

La previa del choque de Santos ante Atlético Mineiro, a disputarse en el Vila Belmiro el miércoles 9 de septiembre desde las 19:00 horas. El árbitro será Alexis Herrera.
Anuncios

Comparte esta noticia

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
28 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
30 minutos hace
Slavia Praga vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
31 minutos hace
Maleta Kappa Grace underseat: capacidad sin suplemento
28 minutos hace
Como 1907 vs RB Leipzig: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
30 minutos hace
Anuncios
793869_0
Independiente del Valle vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
797863_0
Cienciano vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
Anuncios
793868_0
Corinthians se enfrentará a Estudiantes por la llave 1
793870_0
Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3
798284_0
Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz se miden por la fecha 25
798283_0
D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes
Anuncios
797861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Santa Fe y Vasco da Gama
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
Por la llave 4 se enfrentarán Fluminense y Platense
798280_0
U. San Felipe recibirá a San Luis por la fecha 25
798285_0
Rangers luchará para seguir con su racha positiva ante su rival D. Puerto Montt
797164_2
Huachipato y Colo Colo no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
ohiggins calera 3
O’Higgins respira en la Liga de Primera tras vencer a Unión La Calera en Rancagua
Anuncios
798275_2
D. Antofagasta no logró superar la firmeza de Recoleta y cayó 2 a 1 tras un gol agónico
797160_2
D. La Serena se lo dio vuelta a Ñublense y le ganó 2 a 1 con gol agónico
daniel ramos
Luto en el fútbol regional: Fallece Daniel Ramos Machuca, el eterno capitán de Deportes Rengo
o'higgins vs unión la calera
O’Higgins vs Unión La Calera EN VIVO, Campeonato Nacional 2026 fecha 22: relato MINUTO A MINUTO
Anuncios
Mateo Nicolás junto a sus padres, Claudia González y Víctor Cabezas, en su hogar de Machalí
Mateo todavía corre y juega, pero sus padres luchan contra el tiempo para que pueda seguir caminando
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
ChatGPT Image 5 sept 2026, 23_17_10
Incendio afectó a automotora en Rancagua
En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco, el padre Arul celebró el 15 de septiembre, el tradicional Te Deum, para agradecer y elevar nuestras plegarias por Chile.
Una invitación a orar por la patria en el Te Deum
798272_2
San Marcos supera por 2-1 a D. Copiapó con gol agónico tras dar vuelta el partido
797158_2
Juan Martín Lucero ayudó con doblete a Universidad de Chile en victoria 4-2 frente a Coquimbo Unido
san nicolas3
San Nicolás de Tolentino regresará este domingo a su templo en La Estrella
rancagua naval 1
Fiesta en el Patricio Mekis: Deportes Rancagua golea a Naval con brillante ‘hat-trick’ de Camilo Leiton