Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3

Santos y Atl.Mineiro se miden el miércoles 9 de septiembre por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19:00 horas y se jugará en el Vila Belmiro.

Alexis Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)

: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)

: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril) Fase de Grupos : San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)

: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril) Fase de Grupos : Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)

: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo) Fase de Grupos : Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)

: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo) Fase de Grupos : Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)

: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo) Playoffs Octavos : UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)

: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio) Playoffs Octavos : Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)

: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio) Octavos de Final : Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)

: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto) Octavos de Final: Macará 0 vs Santos 0 (20 de agosto)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)

: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)

: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)

: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril) Fase de Grupos : Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)

: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)

: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo) Octavos de Final : RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)

: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto) Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)

Horario Santos y Atlético Mineiro, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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