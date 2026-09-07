Segunda División: Colchagua comienza a despedirse del ascenso tras nueva derrota

Cuatro partidos jugados en la liguilla por el título: tres derrotas y un empate. Esa es la campaña que registra Colchagua CD en la post temporada de la Segunda División 2026.

Los sanfernandinos, el fin de semana, perdieron por la cuenta mínima dejando escapar la oportunidad para poder descontarle unidades al líder del grupo, Deportes Linares.

En la cancha del estadio Tucapel Bustamante, los blancos carecieron nuevamente de poder de concreción y eso le está pasando la cuenta. Son casi 600 minutos sin marcar para el cuadro colchagüino que, en esta pasada, vieron como el tanto de Cristian Arrué (48’) le costó el partido.

Tras el juego, el técnico Raúl González dijo que “nos ha costado, creo que el campeonato está difícil. Somos protagonistas en todos los partidos que hemos jugado, y lamentablemente no hemos podido meter la pelota dentro del arco rival”.

El siguiente partido para Colchagua será el fin de semana venidero, visitando a Concón National en la región de Valparaíso. (Foto: Pablo Moraga/Sexta Media Deportes).

Ficha del partido

Deportes Linares (1): Celso Castillo, Alberto Hernández, Baltazar Hernández, Claudio Fernández, Joaquín Aros, Cristián Arrué, Cristóbal Díaz (46′, Camilo Astroza), José Molina, René Meléndez (68′, Nicolás Candado), Bastián Gómez, Sebastián Peñaloza (82′, Hugo Toro). DT: Jorge Carrasco.

Colchagua CD (0): Rodrigo Cancino, Carlos Rodríguez, Diego Salas, Manuel Olea, Mateo Martín, Ignacio Caroca, Juan Tobar (72′, Renato Díaz), Osvaldo Carrasco (79′, Juan Sánchez), Rodrigo Díaz, Exequiel Márquez, Matías Donoso (57′, Matías Belmar). DT: Raúl González.

Árbitros: Rodrigo Farías, Sergio Lagos, Marcelo Wilson, Óscar Ávila.

Amonestados: Arrué, Astroza (LIN); Olea, Martín, Márquez, Carrasco (COL).

Expulsados: 67′, Exequiel Márquez (COL).

Goles: 1-0, 48′, Arrué.

Estadio: Tucapel Bustamante, Linares.