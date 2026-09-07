Segunda División: General Velásquez igualó en casa frente a Real San Joaquín

General Velásquez dejó escapar una inmejorable ocasión para distanciarse de la zona de descenso en la liguilla por la permanencia de la Segunda División.

El domingo, en el estadio municipal Augusto Rodríguez, los verdes igualaron 1-1 contra Real San Joaquín, desaprovechando además el estar en ventaja y con un jugador más en la cancha.

La apertura de la cuenta la logró el colombiano Jhon Alegría que, en el 55’, batió al portero Vicente Lagos. Minutos después, el experimentado Jaime Carreño (ex Universidad Católica) fue expulsado en la visita, y de ahí para adelante el cuadro de San Vicente tuvo un elemento más.

Pero, los “Chicos Buenos” se encontraron con el empate en el 78’ a través de Luis Silva, provocando desazón en los fieles hinchas del general. “Cuando teníamos que tener la paciencia, la tranquilidad, y con un jugador más, nos pillaron en una contra, nos marcaron el empate y ahí se cerró el partido”, dijo el técnico local Matías Garrido.

Cinco puntos acumula el “Verdao” en la tabla, tres unidades por sobre la zona de descenso. Ahora, el equipo de Garrido, tendrá que ir hasta La Pintana para visitar a Santiago Morning. (Foto: Luis Díaz/Tribuna de Colchagua).

Ficha del partido

General Velásquez (1): Felipe Abarca, Cristian Pizarro, Francisco Sepúlveda, Iván Carrasco, Benjamín Pinto, Benjamín Rivera, Matías Villablanca, Cristóbal Arriaza, Enzo Riquelme (75′, Diego Chávez), Jhon Alegría (75′, Juan Lorca), Leandro Vargas (46′, Jorge Muza). DT: Matías Garrido.

Real San Joaquín (1): Vicente Lagos, Alexandro Benavente, Miguel Espinoza, Bastián Duarte, Francisco Reyes (73′, Rocco Abbruzzese), Jaime Carreño, Pablo Contreras, Yodilan Cruz (57′, Luis Farías), Jhoyner Gómez, Luis Silva (81′, Felipe Mercado), Sebastián Núñez (81′, David Maureira). DT: Jaime Lizama.

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Árbitros: Diego Yáñez, Andrés Núñez, Lady Muñoz, Felipe Moya.

Amonestados: Rivera, Pinto, Muza (GV); Carreño, Contreras, Mercado (RSJ).

Expulsados: 60′, Jaime Carreño (RSJ).

Goles: 1-0, 55′, Alegría; 1-1, 78′, Silva.