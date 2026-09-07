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Seguridad de defensores que ingresan a cárceles marca primera reunión entre Defensoría y nueva jefa de Gendarmería en O’Higgins

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Las condiciones de seguridad para los defensores que desarrollan labores al interior de los recintos penitenciarios fueron uno de los principales temas abordados en la primera reunión de coordinación entre la Defensoría Penal Pública y la nueva directora regional de Gendarmería en O’Higgins, coronel Maryorieht Castilla.

El encuentro se produjo tras la reciente asunción de Castilla como autoridad regional de Gendarmería y permitió establecer un primer contacto con la Defensoría, además de revisar materias vinculadas al trabajo que ambas instituciones desarrollan en el sistema penitenciario.

En la reunión participaron el defensor regional de O’Higgins, Claudio Aspe; el jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Mario Quezada; la directora regional de Gendarmería, coronel Maryorieht Castilla; y el jefe operativo regional, teniente coronel Humberto Torres.

Uno de los puntos centrales fue precisamente la seguridad de los defensores que deben ingresar a los establecimientos penitenciarios para desarrollar sus funciones. En ese contexto, las instituciones abordaron las coordinaciones necesarias para facilitar el trabajo de los profesionales al interior de los recintos.

La conversación también incluyó aspectos relacionados con la defensa penitenciaria, el funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre Gendarmería y la Defensoría Penal Pública, y la posibilidad de desarrollar actividades conjuntas.

Para ambas instituciones, mantener una comunicación permanente resulta relevante para abordar las situaciones que puedan surgir en los establecimientos penitenciarios y permitir que los defensores puedan desarrollar sus labores en condiciones adecuadas.

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La coordinación también se relaciona con el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad, considerando el rol que cumple la defensa penitenciaria en la atención y representación de quienes se encuentran cumpliendo condenas o sujetos a medidas dentro del sistema penitenciario.

La reunión marca así el inicio de una nueva etapa de coordinación entre ambas instituciones a nivel regional, ahora con Castilla al frente de Gendarmería en O’Higgins.

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