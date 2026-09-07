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Stephanie Vaquer cae ante Liv Morgan en RAW y buscará el título mundial en Chile

En el Legacy Arena de Birmingham, Alabama, “La Primera” dominó gran parte del combate, pero una intervención de Judgment Day permitió que Liv Morgan retuviera nuevamente el Campeonato Mundial Femenino. La sanfernandina tendrá una nueva oportunidad este 12 de septiembre, cuando WWE llegue al Santander Arena.

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Stephanie Vaquer desafió a Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino de WWE tras su derrota en WrestleMania, donde perdió el título ante la actual campeona. Esta vez, ambas se enfrentaron en la edición de RAW realizada en el Legacy Arena de Birmingham, Alabama, en un combate donde “La Primera” dominó gran parte de la acción y puso contra las cuerdas a Morgan, pero nuevamente la intervención de The Judgment Day terminó siendo decisiva para impedir que la sanfernandina recuperara el cinturón.

Cuando Vaquer parecía tener controlado el enfrentamiento y se acercaba a la posibilidad de quedarse con la victoria, la aparición de Judgment Day provocó la distracción de la luchadora nacional. Morgan aprovechó el momento para revertir la situación y conseguir la cuenta de tres, reteniendo nuevamente el Campeonato Mundial Femenino y extendiendo su reinado, mientras Stephanie Vaquer volvió a quedarse con las manos vacías pese a su destacado desempeño.

La historia, sin embargo, tendrá un nuevo capítulo este sábado 12 de septiembre, cuando WWE aterrice en Chile para su esperado evento en el Santander Arena. Allí, frente a su público y en su propio país, la sanfernandina tendrá una nueva oportunidad de conquistar el Campeonato Mundial Femenino y buscará transformar la frustración de Birmingham en una noche histórica para su carrera.

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