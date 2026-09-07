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Una persona fallece tras incendio que destruyó vivienda en Palmilla

Una persona falleció tras el incendio que afectó una vivienda de dos pisos durante la mañana de este lunes en el sector El Milán, Palmilla.

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Una persona falleció durante la mañana de este lunes luego de que un incendio afectara una vivienda de dos pisos en el sector El Milán, en la comuna de Palmilla.

El siniestro se registró alrededor de las 07:00 horas en un inmueble ubicado en el kilómetro 30 de la Ruta H-82I. Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos y personal especializado de Carabineros, quienes trabajaron en el control de la emergencia.

Una vez controlado el incendio, se confirmó el fallecimiento de una persona al interior de la vivienda.

En el lugar también se constituyeron peritos investigadores de incendios de Labocar de Carabineros, quienes iniciaron las diligencias destinadas a establecer las circunstancias y la posible causa de origen del siniestro.

La investigación quedó a cargo de los especialistas, quienes deberán determinar cómo se inició el fuego y las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

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