Una persona lesionada tras choque de vehículo contra poste en San Vicente

Una persona resultó lesionada luego de que el vehículo en que se desplazaba chocara contra un poste del tendido eléctrico y terminara en una zanja en el sector de la Carretera de la Fruta, en San Vicente de Tagua Tagua.

El accidente se registró frente a las instalaciones de Agrosuper, hasta donde fue despachada una unidad de la Tercera Compañía de Bomberos de San Vicente tras recibir la alerta de la emergencia.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Bomberos, se trató de un choque de alta energía contra un poste, tras el cual el vehículo cayó a una zanja ubicada a un costado de la vía.

En el automóvil se desplazaban dos personas. Ambas permanecieron en el lugar de la emergencia y una de ellas resultó lesionada, por lo que recibió atención de personal de salud y posteriormente fue trasladada en ambulancia.

Hasta el lugar también concurrió personal de Carabineros para adoptar el procedimiento correspondiente.

Producto del impacto, cables del tendido eléctrico quedaron sobre la vía, generando una situación de riesgo para quienes circulaban por el sector. Personal de CGE y Carabineros trabajó en el lugar para regularizar la situación y controlar la emergencia.