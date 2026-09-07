Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Una persona lesionada tras choque de vehículo contra poste en San Vicente

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una persona resultó lesionada luego de que el vehículo en que se desplazaba chocara contra un poste del tendido eléctrico y terminara en una zanja en el sector de la Carretera de la Fruta, en San Vicente de Tagua Tagua.

El accidente se registró frente a las instalaciones de Agrosuper, hasta donde fue despachada una unidad de la Tercera Compañía de Bomberos de San Vicente tras recibir la alerta de la emergencia.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Bomberos, se trató de un choque de alta energía contra un poste, tras el cual el vehículo cayó a una zanja ubicada a un costado de la vía.

En el automóvil se desplazaban dos personas. Ambas permanecieron en el lugar de la emergencia y una de ellas resultó lesionada, por lo que recibió atención de personal de salud y posteriormente fue trasladada en ambulancia.

Hasta el lugar también concurrió personal de Carabineros para adoptar el procedimiento correspondiente.

Producto del impacto, cables del tendido eléctrico quedaron sobre la vía, generando una situación de riesgo para quienes circulaban por el sector. Personal de CGE y Carabineros trabajó en el lugar para regularizar la situación y controlar la emergencia.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Real Sociedad vs Elche por 2-1
2 minutos hace
EN VIVO: Udinese gana por la mínima a Lazio en Stadio Friuli
5 minutos hace
Reparto de puntos en el empate a uno entre Getafe y Celta
1 hora hace
EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Real Sociedad vs Elche por 2-1
2 minutos hace
EN VIVO: Udinese gana por la mínima a Lazio en Stadio Friuli
5 minutos hace
Anuncios
rengo morning 1
Deportes Rengo no pudo sostener un 2-0 y terminó en tablas contra Santiago Morning
Ministra de Educación, María Paz Arzola
“Menos burocracia, más aprendizajes”: Columna de opinión – ministra de Educación, María Paz Arzola
Anuncios
martin ortiz atletismo
Martín Ortiz es campeón nacional de salto alto U18
Una persona falleció tras el incendio que afectó una vivienda de dos pisos durante la mañana de este lunes en el sector El Milán, Palmilla.
Una persona fallece tras incendio que destruyó vivienda en Palmilla
1 PRESENTAN PROYECTO....
Proyecto busca ampliar red de telecomunicaciones de emergencia en Pichilemu y cubrir todo el borde costero
Fotografia 2
La chamantera de Doñihue que vistió a Juan Pablo II llevó ahora su tradición hasta La Moneda
Anuncios
1 banda de guerra
Banda de Guerra del Instituto Monseñor Lecaros obtiene tercer lugar nacional
velasquez sanjoaquin
Segunda División: General Velásquez igualó en casa frente a Real San Joaquín
ohiggins calera 1
Lucas Bovaglio valoró el sufrido triunfo de O’Higgins y el fin de la mala racha en El Teniente
jose miguel lipan
José Miguel Lipán representará a Chile en el Mundial de Tiro con Arco en Estados Unidos
798279_0
D. Antofagasta vs Cobreloa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 del campeonato 2026
CUECA 19
Machalí se corona campeón regional de cueca de personas mayores
Anuncios