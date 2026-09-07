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Unión Española visita a Curicó Unido por la fecha 25

La previa del choque de Curicó Unido ante Unión Española, a disputarse en el estadio Bicentenario La Granja mañana desde las 20:30 horas.

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A partir de las 20:30 horas, Curicó Unido y Unión Española protagonizarán mañana su choque por la fecha 25 del campeonato 2026, en el estadio Bicentenario La Granja.

Así llegan Curicó Unido y Unión Española

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante D. Puerto Montt. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Dep. Santa Cruz. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a Unión Española con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 24 puntos (5 PG – 9 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (10 PG – 5 PE – 8 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
6 Unión Española 35 23 10 5 8 1
13 Curicó Unido 24 23 5 9 9 -14

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Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs San Marcos: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Magallanes: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Santiago Wanderers: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Deportes Temuco: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs San Luis: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Horario Curicó Unido y Unión Española, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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