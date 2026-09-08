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Corte de Rancagua confirma condenas por homicidio ocurrido en Pichilemu

Corte de Apelaciones de Rancagua confirma condenas por homicidio ocurrido en Pichilemu
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de los dos condenados por el homicidio ocurrido en Pichilemu en septiembre de 2024.

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La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de Ismael Alejandro Aceituno Vega y Jean Rodrigo Velozo Bustamante, confirmando las condenas a 12 años de presidio efectivo para cada uno, en calidad de autores del delito consumado de homicidio, cometido en Pichilemu en septiembre de 2024.

En fallo unánime, el tribunal de alzada descartó la existencia de errores de derecho en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, que además condenó a Aceituno Vega a 61 días de reclusión, como autor del delito de lesiones menos graves.

Respecto del recurso presentado por la defensa de Velozo Bustamante, la Corte de Apelaciones de Rancagua señaló que la sentencia estableció que ambos acusados atropellaron a la víctima, descendieron del automóvil, la persiguieron y la atacaron conjuntamente.

De acuerdo con los hechos establecidos en el juicio, Aceituno utilizó un arma blanca, mientras que Velozo empleó un elemento contundente, con el que golpeó reiteradamente a la víctima en la cabeza y el dorso. El tribunal también determinó que entre las actuaciones de ambos existió una relación de asistencia esencial.

“Tales hechos coinciden sustancialmente con aquellos descritos en la acusación y mantienen incólumes la identidad de los intervinientes, la víctima, el lugar y oportunidad del suceso, los medios empleados, la secuencia de la agresión y, especialmente, la imputación de una actuación conjunta dirigida contra la vida de la víctima”, consigna la resolución.

La Corte agregó que la acusación no se sustentaba únicamente en que Velozo Bustamante hubiera ejecutado personalmente la lesión penetrante, sino en que ambos acusados actuaron conjuntamente contra la víctima con finalidad homicida.

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“Considerando que la acusación no descansa únicamente en que Velozo hubiera ejecutado personalmente la lesión penetrante, sino en que ambos encausados acometieron conjuntamente contra la víctima con finalidad homicida y que la actuación del recurrente prestó asistencia a la agresión desarrollada por su coacusado, no se aprecia la incongruencia alegada por la defensa de Jean Velozo Bustamante”, señala el fallo.

En cuanto al recurso presentado por la defensa de Ismael Alejandro Aceituno Vega, el tribunal de alzada sostuvo que la sanción impuesta se determinó dentro del marco penal legalmente aplicable, sin reconocer circunstancias agravantes en perjuicio del acusado y sobre la base de antecedentes fácticos que formaron parte del debate desarrollado durante el juicio.

“En consecuencia, la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal será desestimada”, concluyó la resolución.

De este modo, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó, sin costas, los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de Jean Rodrigo Velozo Bustamante e Ismael Alejandro Aceituno Vega en contra de la sentencia dictada el 13 de julio de 2026 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz.

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