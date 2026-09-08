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Cobreloa necesita el triunfo ante D. Antofagasta para llegar a la cima

D. Antofagasta y Cobreloa se enfrentan en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan. El duelo se jugará el jueves 10 de septiembre desde las 20:00 horas.

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El juego entre D. Antofagasta y Cobreloa se disputará el próximo jueves 10 de septiembre por la fecha 25 del campeonato 2026, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.

Así llegan D. Antofagasta y Cobreloa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta busca levantarse de su derrota ante Recoleta en el Bicentenario Calvo y Bascuñan. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 9 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa cayó 2 a 4 ante San Luis. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa lo ganó por 2 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 37 puntos (10 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 41 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (11 PG – 8 PE – 4 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
4 D. Antofagasta 37 23 10 7 6 17
5 Magallanes 36 23 10 6 7 1

Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs San Luis: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Rangers: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 26 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Deportes Temuco: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Antofagasta y Cobreloa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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